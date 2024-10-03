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明年度中央政府總預算卡關，藍白要求退回重編，否則拒審，行政院長卓榮泰找立法院長韓國瑜求助，韓國瑜將在周五邀行政、立法兩院三長與朝野黨團幹部餐敘溝通。資深媒體人陳揮文批，藍白在立法院過半，如果和解飯後，預算就動起來，代表藍白大敗，「誰敢退讓我就罵誰！」陳揮文在《新聞大白話》節目提到，藍白當初卡總預算的原因，包括健保點數、原住民禁伐補償金、還有公糧收購1公斤要多5元，當初立場這麼硬，現在是藍白要讓、還是行政院要讓？還是要各退一步？陳揮文說，立法院前院長王金平時代，預算都是在朝野協商用喬的，都是統刪，都是王金平跟民進黨立院黨團總召柯建銘兩個在喬的，後來民進黨的兩位立法院長蘇嘉全與游錫堃不用喬，因為民進黨過半。陳揮文說，現在藍白在立法院過半，韓國瑜當立法院長，執政黨是民進黨，跟行政院就有衝突，「所以這個戲好看！我就看誰退讓，我就罵誰！如果兩個都退讓，那我就兩個都罵！」