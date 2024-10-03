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衛福部疾病管制署今（3）日表示，颱風山陀兒強風豪雨可能導致多地出現積水或淹水情況，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，而導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱及腸道傳染病等風險，籲請清理家園或外出時務必落實防疫措施，保障自身及家人健康安全。截至9月29日，今年累積80例類鼻疽病例，其中13例死亡疾管署說明，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，颱風天儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴。類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請留意自身健康狀況。另外，颱風後一週為登革熱防治關鍵期，故呼籲民眾須落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽、屋後防火巷水溝，易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。疾管署提醒，颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，以防鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染。風災後若蓄水池受汙水汙染，應徹底清洗消毒，飲水需煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用，廚具與餐具應煮沸或以市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭消毒並清洗乾淨；限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。