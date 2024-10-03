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梅西奪下生涯第46冠！梅西個人影響力驚人，總共出賽17場比賽，就踢進17顆進球，在本場比賽也在5分鐘內上演梅開二度，展現「世界球王」的實力。本場比賽前，邁阿密國際以19勝4敗8和高居東區第1位，對手哥倫布機員則是以16勝5敗9和緊追在後，兩隊在今（3）日正面交手，邁阿密國際有機會提前拿下東區冠軍。比賽開打後，雙方一路維持0：0直到上半場即將結束前，雖然哥倫布機員在下半場迅速發起反攻，但在47分鐘時，Luis Suarez掌握到守門員和球員相撞的失誤，成功頭槌破門，幫邁阿密國際攻下保險分，最終以3：2驚險收下勝利。，且後續還有2場賽事，有望持續添勝。另一方面，