梅西奪下生涯第46冠！阿根廷「世界球王」梅西（Lionel Messi），在從巴黎聖日耳曼轉戰邁阿密國際後，本季一路帶隊谷底翻身，在今（3）日以3：2擊敗哥倫布機員後，確定以單季20勝4敗8和成為美國職業足球大聯盟（MLS）東區冠軍。梅西個人影響力驚人，總共出賽17場比賽，就踢進17顆進球，在本場比賽也在5分鐘內上演梅開二度，展現「世界球王」的實力。
梅西梅開二度 帶隊奪東區冠軍
本場比賽前，邁阿密國際以19勝4敗8和高居東區第1位，對手哥倫布機員則是以16勝5敗9和緊追在後，兩隊在今（3）日正面交手，邁阿密國際有機會提前拿下東區冠軍。
比賽開打後，雙方一路維持0：0直到上半場即將結束前，在前場的梅西接到長傳，擺脫2名防守球員包夾，成功破網，助隊1：0領先。沒想到，短短5分鐘內，梅西再度靠著自由球得分，單場梅開二度。
雖然哥倫布機員在下半場迅速發起反攻，但在47分鐘時，Luis Suarez掌握到守門員和球員相撞的失誤，成功頭槌破門，幫邁阿密國際攻下保險分，最終以3：2驚險收下勝利。
帶隊谷底翻升 生涯45冠再加1
收下比賽勝利後，邁阿密國際從去年賽季的9勝18敗7和，一口氣多拿下11勝，並在梅西帶領下完成谷底翻身，登頂成為東區冠軍，且後續還有2場賽事，有望持續添勝。
另一方面，梅西也在美洲盃冠軍後，奪下個人生涯的第46座冠軍獎盃，本季總共為邁阿密國際出賽17場，踢進17顆進球、傳出15次助攻。
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本場比賽前，邁阿密國際以19勝4敗8和高居東區第1位，對手哥倫布機員則是以16勝5敗9和緊追在後，兩隊在今（3）日正面交手，邁阿密國際有機會提前拿下東區冠軍。
比賽開打後，雙方一路維持0：0直到上半場即將結束前，在前場的梅西接到長傳，擺脫2名防守球員包夾，成功破網，助隊1：0領先。沒想到，短短5分鐘內，梅西再度靠著自由球得分，單場梅開二度。
雖然哥倫布機員在下半場迅速發起反攻，但在47分鐘時，Luis Suarez掌握到守門員和球員相撞的失誤，成功頭槌破門，幫邁阿密國際攻下保險分，最終以3：2驚險收下勝利。
帶隊谷底翻升 生涯45冠再加1
收下比賽勝利後，邁阿密國際從去年賽季的9勝18敗7和，一口氣多拿下11勝，並在梅西帶領下完成谷底翻身，登頂成為東區冠軍，且後續還有2場賽事，有望持續添勝。
另一方面，梅西也在美洲盃冠軍後，奪下個人生涯的第46座冠軍獎盃，本季總共為邁阿密國際出賽17場，踢進17顆進球、傳出15次助攻。