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▲山陀兒颱風維持中颱等級，昨天北轉後朝台灣前進，預估今日中午前後，將登陸南台灣。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風影響，今天東半部、雲林以南、北部山區雨勢最為猛烈，南台灣也會有14級以上強陣風。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）中心距離台灣只剩30公里，中央氣象署預估今（3）日午後在高屏一帶，以「中颱下限」登陸，隨後強度減弱，可能在今晚至明晨減弱為「熱帶性低氣壓」；氣象署簡任技正伍婉華提醒，颱風強風區已經進入南部，今天東半部、雲林以南、北部山區雨勢最為猛烈，南台灣也會有14級以上強陣風。山陀兒颱風今天上午11時，中心位置在高雄西南方約30公里的海面上，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半50公里。伍婉華說明，山陀兒颱風午後登陸高雄或屏東，強度是「中颱下限」，登陸之後結構受到山脈地形破壞，3至6小時內減弱為輕度颱風，最快今天深夜或明天凌晨降級為「熱帶性低氣壓」，屆時氣象署將解除「颱風海上陸上警報」，改為發布「熱帶性低氣壓特報。」雖颱風登陸後減弱快速，但台灣地區仍要留意強風暴雨，伍婉華提醒，東半部、南部、新北市、台北山區，今天上半天都有劇烈雨勢，可能有50至60毫米的時雨量；隨颱風北上，今晚南部、東南部降雨趨緩，北部，東半部持續降雨，颱風減弱到一定程度後，明早北部、東半部就會趨緩。