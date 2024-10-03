因受山陀兒颱風侵襲影響，為確保民眾及場域安全。高市府觀光局今（3）日宣布，「2024高雄愛．月熱氣球」月世界場10月5日及10月6日活動取消。
觀光局表示，根據氣象預告，熱氣球活動因受山陀兒颱風外圍環流影響，為確保遊客安全及災後場域復舊工作，10月5、6日上、下午共四場次之繫留體驗將取消舉行。
已購買繫留活動體驗票之民眾，10月3日中午12時起至10月16日23時59分止，可辦理全額退費。網路系統購票者可至ibon網站辦理，ibon機台購票者可持票券至全台7-11門市辦理，退票事宜可洽詢ibon客服專線0800-016-138、(02)2659-9900(24小時)及活動客服電話(07)315-0072（平日時間0900-1200，1400-1700）。
觀光局特別提醒，颱風來襲期間注意強風及強降雨災害，做好防颱準備，應避免不必要外出、切勿前往沿海地區觀浪，以免發生危險。更多活動資訊可至高雄市政府觀光局官網或「高雄旅遊網」粉絲專頁查詢。
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已購買繫留活動體驗票之民眾，10月3日中午12時起至10月16日23時59分止，可辦理全額退費。網路系統購票者可至ibon網站辦理，ibon機台購票者可持票券至全台7-11門市辦理，退票事宜可洽詢ibon客服專線0800-016-138、(02)2659-9900(24小時)及活動客服電話(07)315-0072（平日時間0900-1200，1400-1700）。
觀光局特別提醒，颱風來襲期間注意強風及強降雨災害，做好防颱準備，應避免不必要外出、切勿前往沿海地區觀浪，以免發生危險。更多活動資訊可至高雄市政府觀光局官網或「高雄旅遊網」粉絲專頁查詢。