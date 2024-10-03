山陀兒颱風預估中午左右於南部登陸，新竹以南地區風力達10級以上。台鐵公司今（3）日表示，西部幹線新竹至枋寮視風雨狀況機動行駛，東部幹線的蘇澳至台東停駛；南迴鐵路則全面停駛。集集、平溪等支線也全面停駛。
據中央氣象署預報，颱風中心預估中午前後於南部地區登陸，新竹以南地區風力達10級以上，北部及東北部地區雨量達超大豪雨等級。
台鐵指出，北迴線前已依據聯防機制掌握災情，並採取預警性停駛防範，目前和仁至崇德間因公路上方有泥流溢流淹沒東正線軌道，造成路線中斷，但因已預警性停駛並未發生事故。
台鐵表示，西部幹線（基隆至潮州至枋寮間）的對號列車全部停駛。區間（快）車方面，基隆至新竹正常行駛，並視風雨情形機動調整；新竹至枋寮視風雨狀況機動行駛。
至於東部幹線，台鐵表示，對號列車全部停駛。區間（快）車，台北至蘇澳新間視風雨情形機動行駛；蘇澳新至花蓮至台東間停駛。南迴鐵路則是全線停駛；至於平溪線、深澳線、六家線、內灣線等支線，同樣也是全面停駛。
台鐵提醒，目前颱風中心仍在本島，後續需待颱風遠離風雨漸小後辦理路線巡查，確認安全無虞後，再行發布列車復駛資訊，請民眾注意本公司後續發佈的訊息。
乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵公司官方網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）；台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，或是各就近車站。
針對退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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台鐵指出，北迴線前已依據聯防機制掌握災情，並採取預警性停駛防範，目前和仁至崇德間因公路上方有泥流溢流淹沒東正線軌道，造成路線中斷，但因已預警性停駛並未發生事故。
台鐵表示，西部幹線（基隆至潮州至枋寮間）的對號列車全部停駛。區間（快）車方面，基隆至新竹正常行駛，並視風雨情形機動調整；新竹至枋寮視風雨狀況機動行駛。
至於東部幹線，台鐵表示，對號列車全部停駛。區間（快）車，台北至蘇澳新間視風雨情形機動行駛；蘇澳新至花蓮至台東間停駛。南迴鐵路則是全線停駛；至於平溪線、深澳線、六家線、內灣線等支線，同樣也是全面停駛。
台鐵提醒，目前颱風中心仍在本島，後續需待颱風遠離風雨漸小後辦理路線巡查，確認安全無虞後，再行發布列車復駛資訊，請民眾注意本公司後續發佈的訊息。
乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵公司官方網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）；台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，或是各就近車站。
針對退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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