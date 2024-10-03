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▲《NOWnews》直擊新光三越南西店排隊人潮，化妝品頭香許小姐8點就到場排隊。（圖／記者李政龍攝）

▲《NOWnews》直擊新光三越南西店排隊人潮，化妝品頭香許小姐8點就到場排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越南西店鼎泰豐也拉出一條長長人龍，來自澳洲的旅客莫先生一行人來排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全台最受矚目的新光三越週年慶，包括南西店、桃園站前店、台中中港店等6店同步於10月3日開跑，《NOWnews》直擊新光三越南西店排隊人潮。（圖／記者李政龍攝）

新光三越週年慶首日遇颱風假停班停課！《NOWnews》直擊現場排隊民眾，還未到開門時間，已有約千人排隊潮，還有來自澳洲的旅客特地排隊來吃鼎泰豐，大讚「全世界鼎泰豐，台灣的店最好吃」；化妝品排隊頭香許小姐8點就到現場，透露自己是第一次衝週年慶首日，若是沒有放颱風假可能就不一定會到場。全台最受矚目的新光三越週年慶，包括南西店、桃園站前店、台中中港店等6店同步於10月3日開跑，台南中山店、高雄三多店因停業一天順延。《NOWnews》直擊新光三越南西店排隊人潮，化妝品頭香許小姐8點就到場排隊，要搶購前50名可獲得的「LANCOME萬元抵用券」，預計入手蘭蔻萬元保養品組，預算2至3萬元，往年都是線上購買，今年首次到場參加週年慶。提到是否擔心颱風雨勢？許小姐透露，若是沒有停班停課可能會再考慮要不要衝週年慶，但因為雙北有停班停課，加上凌晨看颱風好像滯留在南部，且早上風雨不大，才會決定來排隊。除了化妝品有排隊潮外，新光三越南西店鼎泰豐也拉出一條長長人龍，來自澳洲的旅客莫先生一行7人來排隊，他接受訪問提到，昨（2）日就有來鼎泰豐，但因為要排2小時只能無奈放棄，今天特地提早9點多未開門就到場排隊，吃過很多國家的鼎泰豐，還是「台灣鼎泰豐最好吃」，預計必點的名單就是小籠包。而新光三越不畏懼風雨開門迎客，南北南西店行銷經理 陳姿瑾表示，預估新光三越南西店今（3）日來客數相較去年可以成2％，業績成長0.7％，預估下午風雨漸緩會有更多民眾湧入，颱風對於業績的影響應該還好。目前南西店開門不到10分鐘，全館滿額35萬元的贈送的3台iPad，也已經全數換購完畢，可見颱風天也不減新光三越週年慶優惠魅力。