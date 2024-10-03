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▲鳳小岳難以接受好兄弟墜樓亡，崩潰大哭。（圖／果陀娛樂提供）

▲黃冠智被封為催淚機器。（圖／果陀娛樂提供）

影集《人生清理員》上週劇情黃冠智演出的萬兔因職災而墜樓身亡，令觀眾封為「催淚機器」，明日清潔社因被畜意縱火不得不解散，金士傑罹癌的祕密曝光，鳳小岳在清理父親遺物時，發現父親並未背棄自己而痛哭；宋芸樺勇敢面對前男友輕生的事實，在前男友媽媽的擁抱下終於釋懷；蔡嘉茵因工作時間不固定，面臨前夫搶女兒監護權危機；最讓人不捨的是黃冠智在無良公司上班，以簡陋的設備進行懸吊垂降，不幸墜樓喪命。片中鳳小岳前往接遺體時情緒潰堤大哭，戲外也最捨不得萬兔一角，「冠智演出充滿挑戰生活的角色，很有勇氣地去付出了一切。」金士傑則感慨，「希望天底下所有的萬兔都能原諒自已 ，因為每個人多多少少都有機會成為某一位萬兔。」宋芸樺更想和萬兔說，「你一生都在為別人努力，但現在你可以自由飛了。」上周六導演陳大璞、製作人楊凱婷，與演員宋芸樺、鳳小岳、黃冠智、蔡嘉茵特別在公視播完7、8兩集時，上官方IG與粉絲直播互動，也揭開了很多不為人知的內幕。宋芸樺、蔡嘉茵聊到萬兔領便當的這場戲，紛紛表示，以前拍哭戲要培養情緒，但這次完全不用培養，很好哭，排戲時就忍不住掉眼淚。黃冠智感性認為該角色因需要守護他愛的人，他才能在遇到這些困難時堅強的活著，「但生命很脆弱，我們都要珍惜生命。」同時黃冠智也透露最後萬兔遺體的小姆指不見是有伏筆的，在第6集車子爆胎拋錨時，蔡嘉茵演出大力士伊雯把車子抬起來放下去時，黃冠智台詞是，「差點我的小拇指就不見了。」觀眾沒想不到當時幾位演員的歡快情景，如今成了難以消化的情緒。此外，黃冠智也被爆料劇情在前往安養院看媽媽時，推著媽媽出來的護理師就是黃冠智的老婆鄭毓萱，讓他有點害羞。宋芸樺這回於劇中一路高冷表情的原因也曝光，原來她遭遇了男友輕生的痛楚，才會回台療傷，芸樺提到自己劇中最挑戰的一場戲，就是跟飾演男友媽媽張瓊姿見面，「見面那場壓力滿大的，心理狀態很糾結，我自己也很怕面對這種狀態。」 《人生清理員》本周六晚上9點將在公視播出完結篇，Netflix、Hami Video 每週六晚間10點更新上架，八大戲劇台每週日晚間8點播出1集，公視+ 10/5一次上架。