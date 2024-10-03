我是廣告 請繼續往下閱讀

AI巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，最新接受《CNBC》訪問時透露「Blackwell晶片已全面投產」，更強調客戶對Blackwell的「需求很瘋狂」，激勵輝達週三盤後股價上漲1％。先前曾傳出Blackwell晶片可能因生產不及而延後推出，但黃仁勳表示，Blackwell進展順利，目前按照計畫已全面投產，而且客戶對Blackwell的需求很瘋狂，「人人都想要拿到最多，人人都想最快拿到」。黃仁勳也談到輝達與技術顧問公司埃森哲（Accenture）擴大合作，協助全球企業使用和擴展生成式AI工具並從中獲利，進而持續增加輝達的訂單。雖然科技大廠仍在花重金打造資料中心等AI基礎設施，但如何讓越來越廣泛的企業投入部署AI並真正獲得財務回報，已成為AI浪潮與輝達下一階段的挑戰。除了與埃森哲合作，輝達的全宇宙和模擬技術（Omniverse and Simulation Technology）副總裁拉伯里丹（Rev Lebaredian）表示，生成式AI的應用不只是聊天機器人和生成圖像，在數位空間中建構物理上的「孿生世界」，訓練AI理解我們周圍的三維世界，並學習與空間互動。讓AI改變物理空間，將能對製造業大有幫助，像是打造AI化的物流和倉儲等等，也能推動機器人技術發展。專注於物理空間或許不如那些「能思考」的AI那麼有趣，但實際上能讓更多企業採用其技術並獲得價值。