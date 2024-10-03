我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風即將登陸，依據中央氣象署資訊，今(3)日各地風力明顯偏強，台中沿海空曠地區仍在警戒範圍，易有9至10級強陣風。台中市長盧秀燕今主持應變中心一級開設會報時強調，台中市為陸上警戒區，這次颱風侵襲，海線受影響較大，希望所有市民朋友們仍要注意安全，避免外出。盧秀燕表示，依據中央氣象署台中站及逢甲大學團隊資訊，台中目前仍在陸上警戒區，今日一整天台中風力仍有達標，尤其是海線地區，從昨天到目前為止，海線幾個行政區的風力確實有達到中央氣象署的標準，因此颱風假的決定是為了保障市民安全。她也提醒，雖然市區風雨相對較為穩定，但仍不可掉以輕心。盧秀燕指出，山陀兒颱風龜速行進，雖然國家預測颱風傍晚以後會減弱，但仍屬中颱，呼籲市民仍須加強戒備，也請各個單位做好應對，希望台中平安、台灣平安。