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▲向來勇於挑戰新造型的Jennie頂著一頭金髮，身穿土耳其藍的緊身上衣與短到幾乎露出屁股蛋的熱褲出席，但不少網友卻認為這身穿搭毫無美感。（圖／jennierubyjane IG）

▲Jennie在走路的過程中似乎也相當不自在，頻頻伸手拉下褲子避免走光。（圖／jennierubyjane IG）

▲Minnie過於前衛的穿搭直接讓粉絲傻眼，本來白皙滑嫩的臉蛋被塗上了一層比膚色更深的粉底，又配上銀色的唇膏與遠看像黑眼圈的深色下眼影，看得粉絲眼前一黑又一黑。（圖／ELLEThailand Ｘ、miumiu IG）

韓國女子天團BLACKPINK中，有著「人間香奈兒」之稱的成員Jennie，在團體單飛不解散後，積極發展個人的時尚事業。日前受香奈兒之邀前往巴黎時裝周的她也換上金髮的全新造型。不過Jennie的新髮色和秀場穿搭卻意外引起不少的負評，水藍色的毛衣加上短到幾乎露出屁股蛋的熱褲，讓不少網友直呼「好廉價」，在Jennie走路時，過短的短褲還讓她露出「疑似」護墊的白點。本月1日，Jennie受邀前往法國，參與香奈兒2025年的春夏大秀，向來勇於挑戰新造型的她頂著一頭金髮，身穿土耳其藍的緊身上衣與短到幾乎露出屁股蛋的熱褲出席，一身獨特的造型引起正反雙方的議論，粉絲認為偶爾大膽嘗試也無妨，且時尚圈追求的是獨特，因此不存在「美、醜」之分，對Jennie的搭配給予肯定的讚許。但不少網友卻認為這身穿搭不僅毫無美感，全身上下都是強烈明亮的色系也顯得Jennie氣色不好、比例不佳，造型可謂是「翻車現場」，無奈嘆息：「怎麼把國際巨星打扮成這樣」、「比起人間芭比，更像檳榔西施」、「Jennie好看，但這身打扮真的好可怕」，還有眼尖的網友發現，Jennie在走路的過程中，似乎也相當不自在，頻頻伸手拉下褲子避免走光外，過短的褲子還讓她露出疑似護墊的白色小點，離譜畫面看傻不少粉絲。本次巴黎時裝周，雖然邀請了不少韓國偶像、演員出席，但眾多粉絲卻認為他們的造型實在是一言難盡，除了Jennie外，登上MIUMIU Ｔ台的(G)I-DLE成員Minnie的走秀穿搭也被粉絲哭喊根本大崩壞，只見五官深邃的她被塗上與肌膚顏色不符的深色粉底，搭配銀色口紅，過於前衛的造型讓許多觀眾都直呼看不懂，忍不住感慨歐美造型師的審美，與亞洲的主流審美大相徑庭。