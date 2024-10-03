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▲山陀兒颱風影響，今天東半部、雲林以南、北部山區雨勢最為猛烈，南台灣也會有14級以上強陣風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風強度持續下滑，暴風圈也縮減，中央氣象署預估今天中午後，中心將登陸南台灣。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風生成後，歷經6天多波折又離奇的旅程，，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒強風暴雨區逐步進入南台灣，提醒民眾，颱風眼所在的範圍可能風平浪靜，但山陀兒颱風眼直徑只有20多公里，颱風眼快速通過後，隨之而來的就是眼牆最猛烈的風雨，民眾務必留意自身安全。伍婉華說明，山陀兒颱風登陸後，結構會受到山脈地形破壞，3至6小時內減弱為輕度颱風，最快今天深夜或明天凌晨降級為「熱帶性低氣壓」，屆時氣象署將解除「颱風海上陸上警報」，改為發布「熱帶性低氣壓特報。」南台灣要特別留意，，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」氣象署也持續發布雖颱風登陸後減弱快速，但台灣地區仍要留意強風暴雨，伍婉華提醒，東半部、南部、新北市、台北山區，今天上半天都有劇烈雨勢，可能有50至60毫米的時雨量；隨颱風北上，今晚南部、東南部降雨趨緩，北部，東半部持續降雨，颱風減弱到一定程度後，明早北部、東半部就會趨緩。