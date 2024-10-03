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▲高雄仁武區仁雄路與八德南路路口，有民眾竟看到馬路上矗立著一台四門營業用冰箱，忍不住拍照PO上網分享。（圖／翻攝自臉書社團「仁武人大小事」）

▲山陀兒颱風強度持續下滑，包封圈也縮減，中央氣象署預估今天中午後，中心將登陸南台灣。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風在台灣西南方海面滯留許久，最快預計今（3）日中午左右登陸台灣，中央氣象署也發布，「颱風強風告警」，提醒民眾颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。昨日高雄就已吹起陣陣狂風，不僅有民宅洗衣機被吹移，今日一早更有仁武區居民目睹「冰箱登陸馬路了」，離奇畫面引起網友熱議，也有議員助理協助通報處理，目前已由派出所員警處理完畢。該名網友今日上午在臉書社團「仁武人大小事」中發文，她表示外出買早餐時，在高雄仁武區仁雄路與八德南路路口，竟看到馬路上矗立著一台四門營業用冰箱，忍不住拍照PO上網分享，傻眼直呼：「冰箱登陸馬路了！不知道是哪一家的？」貼文一出，網友紛紛笑喊，「終於連冰箱也被這個颱風逼瘋了嗎」、「原來是冷藏的外送單」、「冰箱在用行動跟颱風示範：連冰箱移動的速度都比你快」、「冰箱逃走中」。也有議員助理協助通報，並回報：「澄觀派出所員警已經處理完畢。」山陀兒颱風今天上午11時，中心位置在高雄西南方約30公里的海面上，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行。近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半50公里。中央氣象署今日11時10分也針對高雄市、屏東縣發布「颱風強風告警」，提醒民眾颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、林園區、梓官區。東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。