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媒體報導，國民黨擬推出「獵殺20位民進黨立委」名單，對民進黨行動進行反制，對此，政治評論員吳靜怡今（3）日表示，國民黨立法院一心只想搞政治手段，會不會一不小心「獵殺不成，反成庇佑」，到時候被翻轉的就是縣市首長的選戰了。《菱傳媒》報導，國民黨列出罷免、「獵殺20位民進黨立委」名單，分別為吳思瑤、吳沛億、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、郭國文、李柏毅、李昆澤、黃捷、許智傑、陳秀賢、黃秀芳、陳素月、劉建國、陳冠廷、徐富葵、楊曜、王美惠。對此，吳靜怡質疑，國民黨立法院一心只想搞政治手段，會不會一不小心「獵殺不成，反成庇佑」？國民黨洋洋灑灑的列下名單，但不難發現，毫無任何組織戰術可言，而且缺乏民意基礎的策略，頂多淪為一日新聞和笑柄罷了。吳靜怡直言，如果國民黨依舊相信民眾黨主席柯文哲靠一堆網軍出征毀壞人設的手段，那麼就忘記，那些試圖傷害別人的人，往往會傷害到自己。吳靜怡提到，如果獵殺變成反獵殺，失敗的政治攻擊可能讓被攻擊者塑造成受害者，反而加強了支持者對這些被攻擊者的同情心，失敗的攻擊可能導致形勢逆轉，使得被攻擊者在選舉或政治對抗中占據更有利的位置。吳靜怡提醒，要鼓勵國民黨努力表現，到時候，被翻轉的就是縣市首長的選戰了，在野黨民調低落，早已失信民意，怎麼不好好在民生議題法案多多表現，真讓人想不透。