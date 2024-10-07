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▲夏于喬對於表演有熱愛，《小雁與吳愛麗》入圍金馬獎最佳女主角，給她很大的鼓舞。（圖／記者葉政勳攝影）

▲楊貴媚近年來演活不同性格的母親，《小雁與吳愛麗》又有不一樣的表現，戲外她和弟妹的孩子也都很親，也有類似親子的感情。（圖／記者葉政勳攝影）

首度在電影中合作演母女的楊貴媚與夏于喬，就以《小雁與吳愛麗》分別入圍本屆金馬獎最佳女配角、女主角大獎，堪稱今年入圍名單上超強「母女檔」之一，力拚《女兒的女兒》張艾嘉與劉奕兒。兩人透過每一次的讀本、碰面、一起學客語，建立出片中需要有的母女默契。楊貴媚扮演的媽媽，遭遇過被老公家暴、女兒憤而弒父的驚人事件後，依舊和邪氣的曾國城交往，她直呼這角色真是個笨女人，自己對看起來壞壞的男生會遠觀而不會考慮。夏于喬首度在導演老公林書宇的片中擔任主角，承認剛開始確實有點「公私不分」、需要磨合。《小雁與吳愛麗》的外景地在美濃，因此楊貴媚與夏于喬都會有客語的對白，尤其前者更是需要講出很長一大段，挑戰更大。其實劇本裡面都沒有客語，是因為在挑選外景地時相中美濃才加入，楊貴媚等於臨時接到這個大考驗，也沒有多考慮就開始勤練客語，她在片中要跟真的會講客語的曾國城對戲，自然不能講得太零零落落，拍攝時客語老師還會在旁邊盯她的發音。會不會感到很干擾？她答道：「不會，反而很安心。」老師很嚴格，有點像糾察隊，若是沒有他，劇組裡只有曾國城聽得出來她的客語講得如何，也不一定會當場糾正，有老師在反倒能夠讓她表演更精準、具說服力。她笑言：「因為我很喜歡這個劇本，也不能說是被半強迫要去學。」夏于喬則是另外一種挑戰，她和林書宇在拍攝前期，下了戲還會討論拍攝時的困難，夏于喬就會下意識擔心很多劇組的事情，忘了自己只是一個演員，跟林書宇彼此講話都比較直，過了一個禮拜，才發現不能這樣，兩人各自回到專業上的位置，就是單純的導演與演員的合作，才找到可以共事的方法。對於表演，她有著熱愛，希望能夠一直演下去，期待到像楊貴媚這個階段，還能有這麼好的成績。楊貴媚近年來在影視節目中，把不同性格、面貌的媽媽都演得活靈活現，戲外她仍是單身，卻已經過了「戀愛腦」的時期，笑道：「現在太理智了。年紀到了，也有一些責任，我爸媽都還在。有的女生就是喜歡壞壞的男生，我看到劇本就覺得這個女的真是笨女人，怎麼會妳的女兒已經為妳把前任老公處理掉，結果又找個小狼狗，還是差不多一樣的類型，真是氣死。」她對於「壞男人」只會遠遠的欣賞，不會太接近，很清楚這種男人的風險。對於過去把很多時間花在工作上，以至於演技人人稱道，卻沒有結婚、生子，楊貴媚坦言現在倒是覺得很慶幸，也沒後悔，因為弟妹的小孩都跟她很親，也很像自己的孩子，她其實很喜歡小孩，現在除了弟妹的孩子外，也一面在照料都80多歲的爸媽，形容「他們現在就是我的小孩，我是他們的爸媽」。夏于喬笑道：「那一天金鐘入圍名單公布，我在休息室就聽到有人喊著『媽，恭喜你』，然後就跑來跟媚姐擁抱。幾分鐘以後又是另外一個跑來喊「媽，恭喜」，不誇張，沒多久時間已經3、4個跑過來要抱她。」在戲裡都子孫滿堂，戲外和家人感情都親密，難怪楊貴媚生活過得開心、自在。趕在下個月金馬獎頒獎典禮進行前，《小雁與吳愛麗》要先接受觀眾的考驗，將於10月10日全台上映，是金馬獎多項提名的新片中，院線亮相速度相當快的代表，夏于喬與楊貴媚在片中的精彩表演，觀眾馬上就可以在大銀幕好好欣賞。