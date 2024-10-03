我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛生局同步啟動大量傷患安置機制。（圖／民眾提供）

屏東縣東港安泰醫院於10月3日上午發生火警，火源位於2樓配電室，隨後冒出大量濃煙。屏東縣消防局接獲通報後，立即緊急動員前往救援，並啟動衛生局大量傷患機制。截至目前，已造成8死2失聯323名病患轉院，目前醫院仍在全力清查中。屏東縣長周春米也第一時間趕赴現場了解狀況，指示相關單位全力投入搶救工作。經消防及警消人員逐層搜查，確認院內無其他人員受困。火災原因尚在調查中。屏東縣消防局於上午7時41分接獲報案，隨即調派東港、南州、林邊、新園、崁頂、潮州、新埤、竹田、萬丹等分隊，及特搜大隊和消防第三大隊，共出動46輛車輛及116名人員前往現場搶救。消防局長李彬正於現場指揮，國軍也派遣33名人員及10輛救護車支援。由於受到山陀兒颱風的影響，東港地區風雨交加，增加了救援的難度。衛生局同步啟動大量傷患安置機制，協調交旅處、社會處調派屏東客運復康巴士支援轉送病患，並動員縣內各醫院與民間救護車、高雄市政府衛生局、中央相關單位及國軍救護車協助後送。截至目前，已轉送至其他醫院的病患達40人，其中12位使用呼吸器。