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▲屏東縣長周春米趕赴醫院現場，並表示衛生局已啟動大量傷患處理機制。（圖／翻攝周春米臉書）

▲屏東縣長周春米趕赴醫院現場，並表示衛生局已啟動大量傷患處理機制。（圖／翻攝周春米臉書）

屏東安泰醫院今（3）日上午發生火警，警消人員緊急疏散撤離176人，搜索過程有找到4男2女時，已失去呼吸心跳，目前送至急診搶救，有家屬見病患無意識推送下樓時，禁不住嚎啕大哭，目前警消持續搜救確認中。屏東縣長周春米趕赴醫院現場，並表示衛生局已啟動大量傷患處理機制。山陀兒颱風強襲屏東高雄，從昨晚開始屏東地區強風豪雨，東港安泰醫院在今天清晨傳出火警，警消出動救援，立即派遣南州分隊、屏二分隊、崁頂分隊、新園分隊、新埤分隊、東港分隊、林邊分隊、潮州分隊、特搜大隊、竹田分隊、第三大隊與萬丹分隊等12個分隊前往救火，到場後立即佈水線灌救，初步研判起火點疑似是醫院2樓配電室。警消指出，全院共疏散176人，後續火煙控制後逐層搜索，找到4男2女無生命跡象，6名無生命跡象的病患，分別在加護病房及10樓，11樓尋獲目前正在急救中，這場火警共有31人急重症，分由高屏醫療網，屏東各醫院收治中。周春米指出，衛生局同步啟動大量傷患處理機制，以及高屏醫療網協助病患疏散收治。「我在10點也趕到現場指揮中心掌握救災狀況，請醫院務必確認院內傷患名單，由消防同仁搜救，一個都不能少！」周春米也強調指出，警察局已管制周邊交通，國軍弟兄也在現場協助，請附近民眾不要圍觀，讓救災工作順利進行！