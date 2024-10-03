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美國東南部近日遭海倫颶風重創，造成破百人死亡，颱風的強勁風勢，破壞當地基礎設施，導致斷電，許多居民幾乎與世隔絕。未料，蘋果公司Apple在 iOS 18上的一項新功能，成為許多災民的救贖。根據關注蘋果最新訊息的網站《9to5mac》報導，颶風海倫在美國多個州造成了巨大損失並奪走了 100 多人的生命。成千上萬的人沒有電力或手機服務。這場風暴過後，有許多民眾指出，iOS 18 的一項關鍵功能是他們倖存的一線生機。這項服務是「透過衛星傳送的SOS緊急服務」功能，蘋果針對美國與加拿大等地區新增此項功能，iPhone 14以上的機型只要更新至iOS 18，在沒有行動網路或Wi-Fi情況下，也可以直接從「訊息」應用程式傳送iMessage或SMS訊息。隨著iOS 18的最新發布，蘋果針對美國與加拿大等地區新增「透過衛星傳送的SOS緊急服務」功能，iPhone 14以上的機型只要更新至iOS 18，即使在沒有行動網路或Wi-Fi情況下，也可以直接從「訊息」應用程式傳送iMessage或SMS訊息。許多美國東南部地區網友在社群平台X上表達，這項功能讓他們在無法透過Wi-Fi或行動網路對外聯繫時，能與家人、朋友回報狀況，這項功能能讓使用者與特定緊急聯絡人聯繫，使用時僅能向設定為緊急聯絡人，或加入iCloud家庭成員的對象傳送簡訊。颶風海倫造成嚴重破壞後，蘋果執行長庫克稍早也在推特上表示，該公司將捐款幫助救災工作。