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▲蕭亞軒髖骨受傷曾經要吃止痛藥才能行走。（圖／蕭亞軒臉書）

蕭亞軒（Elva）去年推出新歌〈愛沒有錯〉宣布回歸，但因為髖骨關節受傷，得暫停演藝工作，本來今年9月要在北醫動第四次手術，昨（2）日她也在IG發文更新現況，本以為已經順利完成手術，但經紀人透露，其實還在等開刀時間。蕭亞軒睽違8個月更新IG動態，寫下「Soul Traveling」，不少粉絲都擔心問她身體有沒有比較好了，蕭亞軒也回應，「getting there（快好了）。」但根據《TVBS新聞網》報導，蕭亞軒經紀人表示，其實她還沒開刀，「她其實心裡都準備好了要開刀，就是要等醫生的時間。」希望10月中能完成手術，而目前12月的錄音也只能延後，巡演也將在明年第二季開跑。去年蕭亞軒在直播透露自己的近況，表示由於練舞時過於激烈，導致舊傷復發後開始進行髖關節手術和植骨手術，需將腳上的鋼釘拔出後灌入骨漿，才能展開復健，最嚴重時還需要有人攙扶、吃止痛藥才能行走、活動。蕭亞軒7月時曾在臉書訴說心事，對於1年半要動4次手術，她感慨，「這是什麼樣的生活，只有我自己知道。但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天。」