「柯瑞乾妹」要嫁人了！WNBA洛杉磯火花隊今年在選秀會上，用榜眼籤選進「柯瑞乾妹」Cameron Brink，其相當出眾的外貌以及193公分的高挑身材，一度在社群媒體上造成轟動，目前IG粉絲人數多達135萬人，也顯現其人氣之高。而稍早Brink也在個人社群上發布貼文，公布被交往近4年的男友求婚的喜訊。
Brink是柯瑞乾妹 2人從小就是玩伴
說到Cameron Brink這名女籃好手，她過去最被熟知的稱號就是「柯瑞乾妹」，經常可以發現她經常出現在Stephen Curry的身邊。而事實上雙方的家人關係相當好，Brink的父母和Curry的雙親，在大學時期就是非常好的同學，也使得Curry和Brink小時候就常玩在一起，甚至在Curry進入到NBA之後，仍會抽空指導小妹球技。
當金州勇士過去在2022年奪得NBA總冠軍時，Brink當時也一同隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照，當時她亮眼的外型就吸引了不少討論，甚至被許多球迷封為是「女籃界的卡麥蓉狄亞。」
Brink新人年遭逢重傷 賽季提前宣告報銷
而Cameron Brink現年年僅22歲，過去就讀史丹佛大學時，曾隨隊在2021年贏得NCAA女籃冠軍，今年她以WNBA選秀榜眼之姿加入洛杉磯火花隊，可惜因遭逢左膝前十字韌帶重傷關係，新人年賽季提前報銷，原先Brink也要代表美國出戰巴黎奧運女子3v3籃球賽事，最終也只能無奈宣布退出。
儘管在賽場上不盡如意，不過Cameron Brink傷後也在努力復健，期待新賽季能夠滿血回歸，她稍早也在個人IG上，公布被交往近4年的男友Ben Felter求婚的喜訊，粉絲見狀後紛紛表示祝賀，就連Curry的妻子Ayesha Curry也在貼文下方興奮留言，並寫下：「耶耶耶耶！！！！」
根據外媒報導，Ben Felter的外型相當帥氣，他與Brink已交往近4年，2人過去首次相遇是在雙方就讀史丹佛大學時期，當時Brink是史丹佛女籃的明日之星，Felter則是划船隊的一員。目前Felter是史丹佛計算機科學專業的研究生，2人如今也宣告完成人生大事，將共同邁向下一段篇章。
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說到Cameron Brink這名女籃好手，她過去最被熟知的稱號就是「柯瑞乾妹」，經常可以發現她經常出現在Stephen Curry的身邊。而事實上雙方的家人關係相當好，Brink的父母和Curry的雙親，在大學時期就是非常好的同學，也使得Curry和Brink小時候就常玩在一起，甚至在Curry進入到NBA之後，仍會抽空指導小妹球技。
當金州勇士過去在2022年奪得NBA總冠軍時，Brink當時也一同隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照，當時她亮眼的外型就吸引了不少討論，甚至被許多球迷封為是「女籃界的卡麥蓉狄亞。」
Brink新人年遭逢重傷 賽季提前宣告報銷
而Cameron Brink現年年僅22歲，過去就讀史丹佛大學時，曾隨隊在2021年贏得NCAA女籃冠軍，今年她以WNBA選秀榜眼之姿加入洛杉磯火花隊，可惜因遭逢左膝前十字韌帶重傷關係，新人年賽季提前報銷，原先Brink也要代表美國出戰巴黎奧運女子3v3籃球賽事，最終也只能無奈宣布退出。
儘管在賽場上不盡如意，不過Cameron Brink傷後也在努力復健，期待新賽季能夠滿血回歸，她稍早也在個人IG上，公布被交往近4年的男友Ben Felter求婚的喜訊，粉絲見狀後紛紛表示祝賀，就連Curry的妻子Ayesha Curry也在貼文下方興奮留言，並寫下：「耶耶耶耶！！！！」
根據外媒報導，Ben Felter的外型相當帥氣，他與Brink已交往近4年，2人過去首次相遇是在雙方就讀史丹佛大學時期，當時Brink是史丹佛女籃的明日之星，Felter則是划船隊的一員。目前Felter是史丹佛計算機科學專業的研究生，2人如今也宣告完成人生大事，將共同邁向下一段篇章。