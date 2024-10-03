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「柯瑞乾妹」要嫁人了！WNBA洛杉磯火花隊今年在選秀會上，用榜眼籤選進「柯瑞乾妹」Cameron Brink，其相當出眾的外貌以及193公分的高挑身材，一度在社群媒體上造成轟動，目前IG粉絲人數多達135萬人，也顯現其人氣之高。說到Cameron Brink這名女籃好手，她過去最被熟知的稱號就是「柯瑞乾妹」，經常可以發現她經常出現在Stephen Curry的身邊。而事實上雙方的家人關係相當好，當金州勇士過去在2022年奪得NBA總冠軍時，Brink當時也一同隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照，當時她亮眼的外型就吸引了不少討論，甚至被許多球迷封為是「而Cameron Brink現年年僅22歲，過去就讀史丹佛大學時，曾隨隊在2021年贏得NCAA女籃冠軍，今年她以WNBA選秀榜眼之姿加入洛杉磯火花隊，原先Brink也要代表美國出戰巴黎奧運女子3v3籃球賽事，最終也只能無奈宣布退出。儘管在賽場上不盡如意，不過Cameron Brink傷後也在努力復健，期待新賽季能夠滿血回歸，她稍早也在個人IG上，公布被交往近4年的男友Ben Felter求婚的喜訊，粉絲見狀後紛紛表示祝賀，根據外媒報導，Ben Felter的外型相當帥氣，他與Brink已交往近4年。目前Felter是史丹佛計算機科學專業的研究生，2人如今也宣告完成人生大事，將共同邁向下一段篇章。