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屏東東港安泰醫院今（3）日一早驚傳火警，陸續傳出有民眾失去生命跡象，屏東縣長周春米一早趕赴醫院現場，衛生局同時啟動大量傷患處理機制。縣府中午說明指出，初步了解是2樓配電室燃燒冒出濃煙，該院323名病患全數搜救尋獲，分送至其他醫院安置，其中8人不幸死亡，清查後發現仍有2人失聯。屏東縣消防局3日上午7時41分接獲民眾報案，安泰醫院發生火警，立即出動東港、南州、林邊、新園、崁頂、潮州、新埤、竹田、萬丹等分隊，以及特搜8大隊及消防第三大隊，共46車116人前往救災，另外還有國軍33人也在現場待命，適逢山陀兒颱風來襲增加搶救難度，衛生局緊急啟動大量傷患機制安置病患，並調度復康巴士、國軍系統救護車支援。縣府表示，截至中午12時，D棟323名病患已全數搜救尋獲，並分別送至其他醫院安置，其中有8人被救出時已無呼吸心跳，經全力搶救後仍宣告不治，目前仍有1名患者及機電房員工1人失聯中，警消持續搜救中，縣長周春米請相關單位盡力搶救，一個都不能遺漏。確切起火原因尚待調查。