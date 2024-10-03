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▲昨（２）日PTT公關站長也首度公布近半個月多次「大當機的原因」，應是網站遭到多次攻擊所致。（圖／翻攝PTT）

▲許多鄉民近期想上PTT，都會不斷出現網頁錯誤無法使用。（圖／翻攝自PTT）

台灣最具影響力的BBS論壇「批踢踢實業坊」PTT，自９月中旬以來就不斷傳出當機災情，讓許多鄉民無法看文哀怨連連。站方也在9月23日進行設備異動與維修，後續卻還是時不時傳出當機災情。對此，昨（2）日PTT公關站長也首度公布近半個月多次「大當機的原因」，應是網站遭到多次攻擊所致。PTT公關站長兼發言人昨（2）日發聲明指出：「關於近期本站網頁版異常情況，依照目前得到的資訊，發生原因應是本站遭到多次攻擊所造成。本站目前正在討論可行的因應方式。造成使用者不便，站長群謹致上誠摯的歉意。」公關站長補充：「承前述說明公告，本站檢視了系統錯誤問題，並重新開啟我們認為可能造成問題的程式，以作為目前採取的措施，並將持續觀察連線狀況。」不過公告發出之後，卻還是有一票鄉民在要使用PTT時，出現看了好幾次的「502」、「500」錯誤，認為問題還沒有完全解決，期盼站方能盡快找出應對方式。