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WTT中國大滿貫賽女雙8強戰，我國「鄭李配」鄭怡靜／李昱諄繼續高歌猛進，繼昨天戰勝印度Mukherjee姐妹檔後，今（3）日在以3：1逆轉戰勝中國組合縱歌曼／覃予萱，殺進女雙4強。至於男單的「柚子同學」高承睿則是遭到丹麥選手Anders Lind逆轉，無緣男單8強鄭怡靜／李昱諄昨天面對印度「怪拍組合」Sutirtha Mukherjee／Ayhika Mukherjee，沉著應戰，面對對方使用不同顆粒的球拍來改變旋轉和節奏，兩人不躁進，完全發揮出自身實力，以總局數3：1取勝，晉級8強。而今天的對手實力也不可小覷，縱歌曼／覃予萱是中國新生代女雙組合，這一站賽事中已經擊敗韓國的田志希／李恩惠，以及同胞強敵王曼昱／蒯曼，打出爆發性表現。今天首局鄭怡靜／李昱諄和昨天一樣有些慢熱，激戰後以8：11讓出，但之後再二、三兩局接連以11：7、13：11搶下，兩人士氣大勝。第4局兩組人馬到7：7平手，台灣鄭李配連下3分取得賽點，最終以11：8收下勝利。稍早在男子單打16強賽事，高承睿面對丹麥大黑馬Anders Lind，雖一度在局數上先取得2：0的聽牌優勢，但最終被「讓二追三」以2：3吞敗，中國大滿貫賽止步男單16強。