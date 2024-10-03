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MLB美國職棒國聯外卡系列賽G2，聖地牙哥教士隊今（3）日以5：4擊敗亞特蘭大勇士隊，再度搶下比賽勝利，系列賽以2：0勝出，成功晉級到後續的國聯分區系列賽，將要對決同區死對頭洛杉磯道奇，雙方將爭奪前進國聯冠軍戰的門票。根據美媒報導，如果原定在外卡系列賽G3擔綱教士隊先發的Dylan Cease，後續被安排在國聯分區系列賽G1先發，那麼達比修有將改為G2登板；而在外卡戰並未登板的達比修有，稍早在教士隊擊敗勇士、確定搶先分區系列戰門票後，也興奮地表示：「我真的很高興，平時的我總是很緊張，但今天我們成功贏球了。而根據日媒《Sponchi Annex》報導，達比修有預計將扛下對陣道奇系列賽G2的先發重任，他並誓言要拿出好表現，幫助球隊擊敗道奇，他說：「這不僅對我來說是一件大事，對聖地亞哥的球迷來說，戰勝道奇也是一件大事。