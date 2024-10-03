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▲台南市長黃偉哲主持臺南市災害應變中心第五次工作會報表示，山陀兒颱風步伐緩慢且行徑路徑一直在改變，南市府已嚴陣以待。(圖／南市府提供)

山陀兒颱風移動遲緩，西半部沿海空曠地區將陸續出現10級以上強陣風。臺南市長黃偉哲今(3)日表示，山陀兒颱風不僅行進緩慢，預計登陸地點也持續改變，因此台南市已嚴陣以待，落實各項防颱準備工作。至於明(4)日是否停班停課，則必須持續觀察颱風動向，並評估南部下午雨量與風勢，預定待晚間8點有較明確精準結果才會宣布。根據中央氣象署最新預測，山陀兒颱風預計於中午前後在台南至高雄間登陸，登陸前後風強雨驟，預估將有13級強陣風出現，並可能會有暴潮現象發生，請沿海居民多加留意，提醒非必要勿外出。台南市長黃偉哲上午主持臺南市災害應變中心第五次工作會報表示，山陀兒颱風步伐緩慢且行徑路徑一直在改變，南部這幾個縣市已經嚴陣以待，包括沿海部分已經嚴加注意，同時啟動地窪地區的大型水閘門，估計風雨最大時間落在3日晚間，絕對不能掉以輕心。黃偉哲表示，對於沿海低窪地區的部分，市府皆已進行嚴格管制處理，透過啟動大型水閘門來防範淹水與避免暴潮情形，因此，到目前為止臺南市境內並沒有發生淹水情況，不過依然不能掉以輕心，仍然須掌握中央氣象署最新相關資訊。黃偉哲指出，目前臺南市尚無災情傳出，但希望各局處都能記取過往經驗，事前全力加以防範，此外，目前在將軍與安平地區，由於出現潮位較高情況，他也要求水利局務必加以防範，做好相關整備作業，以避免災情傳出，保障人民生命安全。黃偉哲呼籲，請市民對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全。他也再次叮嚀大家非必要請勿外出，留意颱風動態，做好各項防颱相關措施，多一分防備，就可減少一分災害。水利局為因應颱風低壓引發海平面升高，水利局已於安平區低窪地區佈設抽水機，協助加速抽排，並在七股區、將軍區一帶，透過將防潮閘門關閉，以避免海水溢淹。此外，為避免台電停電造成抽水機停擺，也已緊急調度發電機至將軍區各應急抽水站因應，目前494臺移動式抽水機已佈設且經巡檢皆可正常啟動。此外，截至113年10月3日9時止，計海西、海尾寮E等33座抽水站啟動抽水，總抽水量約237.19萬噸（含滯洪池及內水預洩降），另全市目前尚無積淹水災情通報。臺南市政府提醒，請市民朋友可多加利用臺南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時掌握了解水情狀況，提早做好防災與避災等防範措施，此外，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。另外，颱風期間民眾如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報，若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999，24小時爲您服務。更多山陀兒颱風即時資訊請參考臺南市政府災害應變告示網。