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▲黑人（左）否認對大牙做過任何犯罪行為。（圖／大牙臉書）

▲大牙本人解答網友疑問，澄清自己沒有被封殺。（圖／Threads）

大牙（周宜霈）控訴11年前在香港飯店被黑人（陳建州）性騷擾，黑人反告大牙刑事加重誹謗罪，北檢去年底偵查終結，對大牙為不起訴處分，昨（2）日有網友發文表示，最近發現大牙似乎沒有再參演戲劇，懷疑她遭封殺，對此，大牙親自釋疑，只是沒有碰到合適的角色。一名網友在Threads寫下：「大牙好像在指控黑人陳建州性騷擾後，在X立就沒再看到她的戲劇演出了。滿可惜的，黑澀會裡面，她算是有內容的。而且意外發現她台語說得不錯。」有網友猜測她被電視台切割，也有人認為不要繪聲繪影，並標記大牙的帳號，引來本人親自回覆：「單純剛好沒有適合的角色。」大牙一現身留言區，網友紛紛打氣，「祝妳未來一切順利」、「大牙加油！」有人替大牙澄清，指出她還是有在上綜藝節目，之前還有廠商邀約代言，大牙本身也經營自創品牌，「人家結婚目前生活過得很好啦！只是因為自營品牌比較忙才沒有繼續演戲」、「我也記得她在百靈果訪談有說，現在就是重心在經營品牌，才暫時沒有接戲！」去年12月19日，北檢檢察官在處分書表示，關於大牙的妨害名譽案件，大牙的發文沒有故意捏造虛偽事實，有相當理由確信其真實性，因此為不起訴處分，官司敗訴後，黑人沒有任何回應。而勝訴的大牙透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」