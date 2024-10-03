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▲樂天桃猿先發投手黃子鵬可能成為奇兵。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）

2024年12強棒球賽將在11月全面開打，旅外投手鄧愷威應該無法歸國效力，本土王牌徐若熙確定關機。中職且古林睿煬擁有150公里以上的快速球，表現也非常穩定，唯一隱憂是有過勞的風險，畢竟統一獅確定取得季後賽資格，本季投球局數上看150局。另外，中職樂天桃猿黃子鵬可能成為先發奇兵，本季他曾因受傷關機休養，季末狀況越來越好，加上黃子鵬屬於低肩側投，要適應並不容易，在國際賽可以發揮優勢，對上古巴是不錯的選擇。去年杭州亞運主要擔任中繼的陳柏毓，今年12強賽也可能進入先發輪值，且如果中華隊進入淘汰賽階段，也可能在關鍵時刻登板後援，是教練團調度得活期。至於後援投手部分，