2024年12強棒球賽將在11月全面開打，在台灣舉辦的B組賽事則在11月13日至18日舉行，目前28人名單尚未出爐，預計將在下周公布，外界也非常關注，誰是本屆中華隊的王牌投手。
旅外投手鄧愷威應該無法歸國效力，本土王牌徐若熙確定關機。近期升上美國職棒大聯盟3A的林昱珉非常有希望成為新一代的王牌人選，有可能在對決日本或南韓的比賽中登板。
中職統一獅本土王牌古林睿煬則是另一個可靠的選擇，本季他在中職已經出賽21場，拿下10勝2敗，防禦率僅1.66，且古林睿煬擁有150公里以上的快速球，表現也非常穩定，唯一隱憂是有過勞的風險，畢竟統一獅確定取得季後賽資格，本季投球局數上看150局。
中華隊12強王牌投手三搶一
另外，中職樂天桃猿黃子鵬可能成為先發奇兵，本季他曾因受傷關機休養，季末狀況越來越好，加上黃子鵬屬於低肩側投，要適應並不容易，在國際賽可以發揮優勢，對上古巴是不錯的選擇。
去年杭州亞運主要擔任中繼的陳柏毓，今年12強賽也可能進入先發輪值，且如果中華隊進入淘汰賽階段，也可能在關鍵時刻登板後援，是教練團調度得活期。
至於後援投手部分，樂天左投王志煊可能扮演重要的「拆彈」角色，另外，曾峻岳、陳柏豪和陳冠偉也都有擔任終結者的實力，本屆中華隊後援戰力值得信賴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中職統一獅本土王牌古林睿煬則是另一個可靠的選擇，本季他在中職已經出賽21場，拿下10勝2敗，防禦率僅1.66，且古林睿煬擁有150公里以上的快速球，表現也非常穩定，唯一隱憂是有過勞的風險，畢竟統一獅確定取得季後賽資格，本季投球局數上看150局。
中華隊12強王牌投手三搶一
另外，中職樂天桃猿黃子鵬可能成為先發奇兵，本季他曾因受傷關機休養，季末狀況越來越好，加上黃子鵬屬於低肩側投，要適應並不容易，在國際賽可以發揮優勢，對上古巴是不錯的選擇。
去年杭州亞運主要擔任中繼的陳柏毓，今年12強賽也可能進入先發輪值，且如果中華隊進入淘汰賽階段，也可能在關鍵時刻登板後援，是教練團調度得活期。
至於後援投手部分，樂天左投王志煊可能扮演重要的「拆彈」角色，另外，曾峻岳、陳柏豪和陳冠偉也都有擔任終結者的實力，本屆中華隊後援戰力值得信賴。