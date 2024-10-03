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▲新光三越南西店週年慶11點開門，10點僅有不到20位排隊潮，不過人潮陸續在一小時內湧入。（圖／記者李政龍攝）

▲新光三越「小太陽」的總經理吳昕陽也坐鎮巡店。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越週年慶今（3）日開跑，雖遇到山陀兒颱風攪局，不過除了台南、高雄店外其餘週年慶照常舉辦，新光三越「小太陽」總經理吳昕陽也坐鎮新光三越南西店現場，未開門前排隊人潮約有上千人，預計停班停課人流量不減反增，估比去年來客數漲2成。新光三越年慶今（3）日起首波六店週年慶，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店，不過由於山陀兒颱風攪局，台南中山店、高雄三多店順延一天，其餘分店照常營業並開跑週年慶首日活動。新光三越南西店11點開門，10點僅有不到20位排隊潮，不過人潮陸續在一小時內湧入，最後開門前有餘千人的排隊人龍。號稱新光三越「小太陽」的總經理吳昕陽也坐鎮巡店，談及活動首日遇到颱風天的心情，他表示「雖然有2間店在高雄、台南沒辦法營業，週年慶順延一天，員工安全絕對是第一。但老天爺也很幫忙，照常營業的台北早上有出太陽，今天員工很安全上班，消費者也很安全買東西，算是喘了一口氣。」他也提到團隊為了週年慶做足了準備，不過唯一不能彩排的就是天氣。幸而今天早上台北無明顯風雨，也吸引民眾排隊衝優惠，週年慶首日目標業績5.1億元，比去年成長0.7%，預估下午會湧入更多消費者，人潮預期將比去年成長2％。