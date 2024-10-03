我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綠色貨櫃短暫被強風吹起後，掉落在一旁。（圖／翻攝爆料公社二社）

山陀兒颱風（Krathon）於今（3）日中午12時40分，以中颱下限強度在高雄小港附近登陸。在高雄港還一度測得史上最強17級強風，更有監視器畫面拍下高雄港的好幾個重達4噸貨櫃被吹落，震撼畫面引發瘋傳，也呼籲民眾不要忽視山陀兒威力，盡量避免出門。今（3）日稍早有民眾在臉書「爆料公社二社」貼出一段影片，地點在高雄港第七貨櫃中心，只見山陀兒的風雨已經到來，超強的陣風已經將好幾個貨櫃被吹落，同時畫面上一個綠色貨櫃更是一度被強風吹起懸空，「看起來就像是飛了起來」，後續翻了好幾圈，才摔到一旁，畫面相當震撼。完整畫面被監視器拍下後，也引發大批網友驚呼「港邊也太恐怖了，難怪不斷呼籲颱風天不要靠近海」、「命比較重要，這種天氣怎麼可能上班」、「連4噸重的貨櫃都被吹飛了，更何況是人呢」、「首當其中的沿岸，颱風威力真的太可怕」。