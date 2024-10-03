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▲凌威威坦言自己一天要喝至少20杯的手搖飲料，也照三餐狂吃甜食，若非近來無預警的跌倒前去就醫，也不會發現原來健康已經亮紅燈，代謝出現嚴重問題。（圖／凌威威 臉書）

▲凌威威大方也分享自己與前夫離婚後的感情生活，表示自己目前有2個醫生追求者，男方每月還會提供35萬元的生活費給她。（圖／凌威威 臉書）

今年50歲的「酒國名花」凌威威（原藝名凌葳威），早在2018年與小11歲的餐廳股東岳子樓結婚，豈料不過2年的時間就傳出婚變，這場婚姻也以破局收場。今年重回單身生活的她，近來卻在自家摔倒2次，前往醫院檢查後意外查出糖尿病，血糖也飆升到1266的離譜數值，隨即住院治療，醫生在治療時也向她透露：「如果再晚一點來，可能就來不及了」令人捏了一把冷汗。據《三立新聞網》報導，凌威威坦言在確診糖尿病前，自己一天要喝至少20杯的手搖飲料，不僅如此鍾愛甜食的她也照三餐狂吃，若非近來無預警的跌倒前去就醫，自己也不會發現原來健康已經亮紅燈，代謝出現嚴重問題，身體狀況糟糕到一度要住進加護病房，甚至可能需洗腎、截肢。所幸發現及時，在病情惡化前就入院進行胰島素治療，病情也順利控制，目前只需定期回診追蹤即可。凌威威還偷偷自曝自己的感情生活，表示自己追求者中，其中一位小她9歲的醫生追求者在聽聞凌威威的病情後，對她呵護有加，不僅親自照護無法下床的她，還不厭其煩地清理大小便用的尿壺，讓她備感窩心與驚喜。凌威威早在1995年參加中華小姐選美獲得第六名的佳績，加上她曾在酒店上班的經歷，因此被外界譽為「酒國名花」，不過在2010年凌威威疑似涉嫌仲介性交易事件後，形象大跌，逐漸淡出娛樂圈，目前以開設畫室、教授繪畫為主。在2018年與岳飛的後代岳子樓結婚後沒過多久就傳出男方婚變，還欠下800多萬債務後消失，兩人也走上訴訟的程序，直到今年年前才正式恢復單身。與前夫岳子樓離婚後，凌威威的身邊也不乏有追求者，據《三立新聞網》報導，凌威威也在採訪中分享自己目前周旋在2個醫生追求者之間，其中一個小她9歲，另一個小她12歲，2人會定期支付生活費給凌威威，目前每月合計會收到35萬元的資金，不過她也再三強調，並沒有與對方發生關係。