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▲屏東縣東港鎮安泰醫院。（圖／翻攝安泰醫院Google）

▲2018年8月13日衛福部立台北醫院7樓的護理之家凌晨4點多發生大火。（圖／新北市政府消防局提供）

屏東縣東港鎮安泰醫院今（3）日上午發生嚴重火警，初步了解起火點為院內2樓配電室，截至下午2點半，本次火警事故已經造成9人死亡。事實上，台灣近25年的醫院、長照機構曾幾度發生重大火警，《NOWnews今日新聞》也盤點歷年事故與釀災原因，盼相似悲劇不再發生。電線走火2000年5月6日凌晨，宜蘭市私立蘭陽仁愛醫院第二院區發生火警，當時院內多為重症高齡者，因行動不便難以逃生，再加上醫護人力有限，無法在有限時間內將所有人救出，最終本次火災造成8死19傷的悲劇，而火災起因族研判是電線走火所致。疑人為縱火2000年5月12日凌晨，普門醫院4樓的505號房突然冒出濃煙，當時由於仁愛醫院火警發生不久，因此醫護人員相當也警覺性，所幸本次事件沒有人員死亡，但有14人嗆傷。後續普門醫院院方也證實，在火警發生之前，曾因為財務紛接獲恐嚇電話，至今仍被懷疑起火原因是遭有心人士縱火。起火原因：不明台灣大學醫院東址新大樓手術房在2008年12月17日晚間發生火警，最終釀成1位病患死亡、13位醫護人員受傷之悲劇，據了解，當時起火點附近的兩間開刀房內，分別正在為食道癌、心臟病患者進行開刀，當時火警發生後，兩位主刀醫師都堅守現場守護病人，後續被救出後因吸入太多濃煙，也被送進加護病房治療。食道癌病人則是在被救出後，持續被緊急裝上葉克膜急救，仍於18日凌晨不幸死亡。起火原因：人為縱火2012年10月23日凌晨台南市新營醫院北門分院發生重大火警，當時院內幾乎都是重症病患，行動不便來不及逃生，消防人員冒險進入火場救援，最終還是釀成13死55傷的慘重災情。火災經過後續調查，發現起火點是在醫院二樓安養中心的雜物間，而且是院內男性癌症病患林基雄在雜物間燒棉被洩憤，起因為不滿被醫院催討相關費用生恨，林基雄也坦承犯行，一審被判死刑，但他最終還未能接受司法制裁，於2013年因癌症病逝。起火原因：電線走火新北市私立樂活老人長期照顧中心在當年7月6日上午6點多發生火警，當時中心內的火警警示音響竟遭人關閉，以至於無法發出警鈴，最終釀成6死28傷悲劇。起火原因：蠟燭使用不慎位於桃園市龍灘區的愛心長照中心，在3月10日發生重大火警，起火原因疑為人員使用蠟燭照明不慎引起，最終造成4死、13傷重大災情。起火原因：病患自備床墊電線短路起火2018年8月13日凌晨4時20分時，台北醫院門診大樓A棟7樓北面23房內的235與236床之間起火，當時第一時間發現的是印尼籍看護，也立即向值班室護理師通報。但由於當時火勢發展過快，在人員疏散時，起火房的門未完全關閉，濃煙也迅速蔓延，導致醫院規劃的防火區域無法有效造成作用，多名傷患在疏散過程中吸入一氧化碳中毒，最終釀成15死37傷的悲劇。