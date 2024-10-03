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屏東縣東港安泰醫院今（3）日上午傳出火警，造成8死2失聯。對此，屏東縣長周春米在臉書表示，東港安泰醫院火警324位病患全數救出，將啟動大量傷患處理機制。屏東縣政府消防局今天7時41分接獲報案，東港安泰醫院有濃煙竄出。對此，周春米表示，消防局獲報後，即刻派遣各分隊46車116人前往救災，國軍33人、10台救護車也在現場待命，現場三棟建築濃煙密佈，消防人員已協助救出病患176人，有8人OHCA，持續搜救確認中。周春米提到，衛生局同步啟動大量傷患處理機制，以及高屏醫療網協助病患疏散收治，而她在10時也趕到現場指揮中心掌握救災狀況，請醫院務必確認院內傷患名單，由消防同仁搜救，一個都不能少。周春米呼籲，警察局已管制周邊交通，國軍弟兄也在現場協助，請附近民眾不要圍觀，讓救災工作順利進行；她強調，目前颱風中心正在高屏溪出海口附近，強風豪雨非常劇烈，請大家務必留在室內，請勿外出。