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2024年世界棒球12強賽將在11月開打，台灣捷克交流賽也會在11月初舉行。中華職棒大聯盟今（3）日宣布將訂於10月7日召開記者會，屆時將公布世界12強中華隊28人名單，確定這次會為中華隊參戰的選手。12強棒球賽即將在今年11月於台灣熱鬧開打，中華隊也將於10月底展開集訓，準備迎戰本屆賽事的世界列強。為讓選手提前適應國際賽強度，CPBL特別邀請捷克國家隊11月2、3日於中華隊集訓期間來台與中華隊在臺北大巨蛋進行2場自辦熱身賽。捷克棒球國家代表隊目前為世界排名第15名，同時也是歐洲排名前3名，僅以少許積分差距無緣參與今年的12強賽事。捷克隊在上屆經典賽有不錯的表現，不僅以8比5戰勝中國隊，也曾在對陣日、韓等列強時展現頑強的抵抗力。針對60人名單的位置分布，此前主帥曾豪駒表示入選的60人之中，有投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人，還透露其中有8名旅外球員，多為投手；而中職的本土球員則有52人。依照官方規定，大聯盟40人名單球員不能參加世界12強賽，因此內野手鄭宗哲、投手鄧愷威確定無法參賽；另一方面，先前才被球隊放進傷兵名單的內野手李灝宇，則是因背部舊傷，也不能打。根據世界棒壘球總會（WBSC）規定各隊得在10月10日前，繳出28人參賽名單。因此，中華隊也是在規則時間左右確定自己的最終名單。