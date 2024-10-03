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▲夏和熙打造自我品牌親力親為。（圖／YES!BABY）

夏和熙出道17年，在綜藝、戲劇等領域都締造亮眼表現，今年更實境綜藝節目《我們這一攤》入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，今（3）日他宣布新身分，就是打造自己的保養品牌，即將在本月與大家見面。夏和熙的好膚況，總讓人好奇是如何保養的，粉絲敲碗多年，夏和熙也決定將在保養這件事上的經驗分享出來，夏和熙坦言這過程確實不容易：「品牌醞釀了2年時間，這期間花了許多心思、在別人的產品做功課。」這也是夏和熙對於產品的嚴格把關：「主持過很多美容節目，走遍世界很多地方，試用過很多產品，累積這些珍貴的經驗，對於健康與美，我很堅持！」研發過程充滿考驗，夏和熙自己本身是敏感性肌膚，但仍化身「白老鼠」親自實驗、試用。而多年來在工作外景拍攝的經驗，也讓他把氣候這關鍵都納進去考量，這也是他堅持做到最完美的個性：「天氣、紫外線都會影響皮膚，加上現代人擁有許多工作壓力，我決定花更多時間來研發，就是要把產品做得更好！」對於品牌期待，夏和熙分享：「去走訪過世界不同地方，也用過許多不同產品，當回到研發專屬自己夏和熙的產品時，也是大家所期待的！我非常喜歡粉紅色，所以把顏色運用加入進來，讓生活不只是黑白！也希望可以把這能量傳遞給大家。」他感謝身邊好友給予支持，笑稱：「保養是自己的日常，早晚都在做，所以身邊朋友、化妝師都很支持我創業，就推動了做保養品的念頭。」