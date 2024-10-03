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第18號颱風山陀兒已經從高雄市小港區登陸台灣，風雨大到還會從窗戶、冷氣縫滲水進室內，屋內空氣好潮濕，不少民眾急忙打開除濕機，但又擔心台電電力粉絲團便教學3招安全撇步，有助民眾學起來避免電線走火、除濕機自燃等危險意外，一次整理實際操作步驟給大家。連日來天氣不穩定，又遇上緩慢龜速的山陀兒颱風來襲，許多人家中室內濕氣真的好重，不只頻頻打開除濕機、更想乾脆除濕機開整天，但又猶豫其實，除濕機是有需要再開啟即可，人體感受最舒適的程度約在室內相對濕度40%～60%左右；事實上，過度乾燥也是可能導致皮膚或呼吸道不適，進而誘發乾燥型濕疹、乾癬或氣管過敏等情況。而除濕機使用頻率高時，也要注意用電安全，像是如果水箱的水太滿而溢出、遇水容易產生短路，如果加上老舊電線外露，就很有可能導致電線走火，甚至引發除濕機自燃的火災意外。多數民眾家中的除濕機都有「滿水停機」的功能，那要如何檢查該功能是否正常？台電電力粉絲團提醒，可以把水箱裝滿後並啟動除濕機，測試看看水箱水滿後，除濕機是否可以「正常自動斷電」；如果該功能故障，建議民眾必需停止使用除濕機並盡快報修，以免發生危險。使用除濕機時，建議平穩裝置妥當，避免水箱傾斜而容易讓水溢出，導致水濺入機體而故障、或引發觸電等危險。而放置除濕機的地方，也不要有過多物品、尤其周邊應避免放置易燃物。不少民眾只記得水箱水滿時倒水，卻忽略了水箱也應該要定期清潔；或者雖然沒有滿水、但使用多時都沒有清理，水箱中的水其實容易滋生黴菌，會影響家庭衛生；水箱濕氣也會讓除濕機內的零件受潮，增加其故障率。建議除了水箱、連除濕機濾網都要定期清潔。