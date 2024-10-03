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▲瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregardh）逆轉張本智和。（圖／美聯社／達志影像）

WTT中國大滿貫賽男單16強戰，日本名將張本智和未能跨過「心魔」，在局數2：1領先被瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregrad）連拿兩局逆轉，最終以2：3無緣8強。在奧運之後他連續被翻盤的劇本，幾乎要讓人認為他是否深陷詛咒之中。莫雷加德在巴黎奧運拿下男單和男團銀牌，氣勢正旺，除了目前處於半退役狀態的樊振東之外，他似乎沒有過不了的球員，還擊敗過世界球王王楚欽，目前讓人感覺正邁入生涯的巔峰。他和張本智和也在奧運男團四強戰交手過，當時莫雷加德輸給了張本，不過瑞典男團最終3：2完成大逆轉，最終晉級決賽，並且拿下銀牌。本次WTT中國大滿貫賽，莫雷加德前三輪分別對上吉村真晴、松島輝空和張本智和，除了吉村輕鬆橫掃之外，另外兩場他都是逆轉，今天更是纏鬥到決勝局11：11之後才分出勝負。張本智和今天在首局拚到13：13之後，連丟兩分以13：15讓出，不過2、3兩局又找回了熟悉的猛攻節奏，11：9、11：4連下兩城。然而，熟悉的劇本此時再度上演，莫雷加德先在第4局以11：6拿下，決勝局張本智和在先拿到賽點的情況下沒把握住，最終以11：13落敗。莫雷加德逆轉晉級男單8強，賽後他做出招牌「孫悟空觀望」的姿勢，而張本智和則是無奈苦笑，在奧運男單被樊振東逆轉後，他就在重要賽事不斷被翻盤，沒能跨過「心魔」。