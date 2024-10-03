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美國司法部調查出軍火商雷神公司高報軍售價格，造成台灣在內多國損失。對此，前中廣董事長趙少康今（3）日說，民進黨政府的應對方式，簡直喪權辱國，令人感到悲哀，質疑總統賴清德「拿出批判中國大陸力道的十分之一，維護台灣利益譴責美國的軍工政複合體，賴清德敢嗎？」「再怎麼舔美也不能失去國家的格調」，趙少康直指，最近有兩件跟向美國採購武器有關的事發生，民進黨政府的應對方式，簡直喪權辱國，令人感到悲哀。趙少康提及，其中一件是美國軍火商雷神把台灣當盤子，兩件武器採購案從台灣賺了上億美元，被媒體踢爆了，國防部竟然說這是故意操作疑美論的認知作戰，簡直莫名其妙，只會拍民進黨馬屁。事實就是事實，國防部連實事求是、就事論事都做不到，將來還能打仗嗎？趙少康說，台灣每年向美國採購高額武器，都是民脂民膏，美國司法部已經認證，2013年、2017年兩筆對美軍購，雷神在中間灌水報價，台灣多付了上億美元，10年來，我們一直被蒙在鼓裡。雷神A了台灣的錢，國防部不只不敢大加譴責，既沒人才也沒制度，徹底檢討未來軍購流程，還聽命於AIT不敢公開真相，被外媒揭露了，又搬出抗中保台這套，質疑是配合「中國75周年國慶時機」操作疑美論。碰到美國就噤若寒蟬，簡直沒種到極點，還好意思給人戴紅帽子來轉移焦點。趙少康續指，不只如此，上個月，美國國防部監察長公布台灣在去年12月收到一批美國提供的軍備，竟然都是過期的彈藥，防彈背心還發霉，機槍也不是原廠的木箱裝，而是躺在一般紙箱的零散機槍，根本就是美國想清庫存，逼台灣硬吞，如果真的打起仗來，難道就讓我們的子弟用這樣的裝備上陣？趙少康說，遇到這兩件事，民進黨政府一聲都不敢吭，難怪美國完全不把台灣放在眼裡，一貫的予取予求，說好的關係堅若磐石根本是「奸若盤子」。趙少康認為，當官要有格調，國家更要有自己的主張跟立場，才有國格，不能遇到美國就軟了。拿出批判中國大陸力道的十分之一，維護台灣利益譴責美國的軍工政複合體，賴清德敢嗎？