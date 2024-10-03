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屏東安泰醫院今（3）日上午傳出火警，消防獲報後立刻前往搶救，截至目前為止，已造成9死。對此，屏東立委鍾佳濱受訪時表示，火災原因還有待進一步調查，但希望所有家屬、病患能得到妥善安置。屏東縣政府消防局上午7時41分接獲報案，東港安泰醫院有濃煙竄出，火勢於下午1時8分撲滅，截至目前為止，已造成9死；安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，OHCA的主要都是臥病在床的行動不便老人，住院由看護照顧，因年紀大、身體狀況不好，又被濃煙嗆傷後不治，已通知家屬。對此，鍾佳濱受訪時說，醫院發生火警是大家不願看到的，尤其目前全台被壟罩在颱風威脅之下，很多人員都要搶災、救災；他提到，至於火災原因如何造成，仍有待進一步調查，希望所有家屬、病患能得到妥善安置。鍾佳濱強調，一切的結果，還是要經由地方調查後討論，目前當務之急應該是先讓病患、家屬得到適當安置。