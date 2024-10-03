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中颱山陀兒今（3日）中午12時40分從高雄小港登陸。花蓮縣長徐榛蔚視察三棧溪及三棧南溪清淤狀況，表示先前受到403大地震及凱米颱風影響，大量土石滑落三棧溪及三棧南溪，預計仍有3.5萬立方公尺土石有待清除。徐榛蔚表示，今年403大地震及7月底的凱米颱風，將山上大量土石被沖刷下來到三棧南溪和三棧溪交接口。先前花蓮縣政府已先把三棧溪部分疏通、挖深，確保河道暢通。至於三棧南溪部分，目前秀林鄉公所正在積極辦理設計、規劃及上標，仍在行政程序當中。經過現場視察，確認三棧南溪暫時無虞，不會造成附近居民及學校安全問題，接下來等到行政程序完備後，預計就可以清理土石，讓三棧溪跟三棧南溪更加安全。對於現場土石清淤量，徐榛蔚回應，據花蓮縣府建設處及秀林鄉公所統計，三棧南溪滑下來土石約有3萬5000立方公尺。鄰近三棧溪的三棧國小校長張炳仁受訪表示，山陀兒颱風對三棧國小影響沒有這麼大，但旁邊的三棧溪因地震、颱風造成土石推積很高，「這些土石沒有立即性危險，但對我們來講是一個危險因子」，擔心下次颱風所造成豪大雨會導致土石沖刷，感謝花蓮縣府及鄉公所積極處理。另外，張炳仁也提到，三棧國小後續如果復課，隨時會注意氣象站及水利局預警系統，提醒學生來上課要注意安全，如果有狀況學校會緊急處理。