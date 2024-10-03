山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午12時40分，以「中颱下限」的強度登陸南台灣，並沿西半部北上，結構被中央山脈摧殘，但路徑稍微偏西，中央氣象署預估，明（4）日下半天至週六（10/5）凌晨之間，山陀兒會在台灣上空消散為「熱帶性低氣壓」；花東、南部持續嚴防豪雨，北台灣越晚雨勢越明顯。
山陀兒颱風路徑稍微偏西 整體壽命稍微延長
氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，預估「今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓」，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。
颱風山陀兒風雨影響到明天 降雨趨勢變化曝
伍婉華指出，受到山陀兒颱風影響，南部、東部、基隆北海岸今天雨勢非常猛烈，颱風北上後，中部、北台灣雨勢越來越明顯；提醒民眾，「南台灣、東南部」雨勢今天深夜趨緩，北台灣「明天早上才趨緩」；「基隆北海岸、高雄、屏東、台東」有超大豪雨，「台北山區、花蓮山區」有大豪雨。
伍婉華進一步提醒，颱風登陸點附近的高雄、屏東雨勢真的很劇烈，時雨量高達80至100毫米不等，相當容易致災；此外，也要留意14級左右的瞬間強陣風，高雄汕尾今天就觀測到15級強風；風力預估今天晚上會慢慢趨緩。
10/4颱風假機率高嗎？目前12縣市「風雨預報」達標
根據氣象署下午1時公布最新的風雨預報，未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市、新北市平地及山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區達颱風假標準，總共10縣市。
風力部分「連江縣、澎湖縣」平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。伍婉華也補充，在山陀兒颱風強度減弱比較慢的情況下，推估未來幾小時，暴風圈仍有機會接觸到「桃園以北」的陸地，民眾務必注意自身安全。
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氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，預估「今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓」，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。
颱風山陀兒風雨影響到明天 降雨趨勢變化曝
伍婉華指出，受到山陀兒颱風影響，南部、東部、基隆北海岸今天雨勢非常猛烈，颱風北上後，中部、北台灣雨勢越來越明顯；提醒民眾，「南台灣、東南部」雨勢今天深夜趨緩，北台灣「明天早上才趨緩」；「基隆北海岸、高雄、屏東、台東」有超大豪雨，「台北山區、花蓮山區」有大豪雨。
伍婉華進一步提醒，颱風登陸點附近的高雄、屏東雨勢真的很劇烈，時雨量高達80至100毫米不等，相當容易致災；此外，也要留意14級左右的瞬間強陣風，高雄汕尾今天就觀測到15級強風；風力預估今天晚上會慢慢趨緩。
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根據氣象署下午1時公布最新的風雨預報，未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市、新北市平地及山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區達颱風假標準，總共10縣市。
風力部分「連江縣、澎湖縣」平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。伍婉華也補充，在山陀兒颱風強度減弱比較慢的情況下，推估未來幾小時，暴風圈仍有機會接觸到「桃園以北」的陸地，民眾務必注意自身安全。
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