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▲山陀兒颱風中心沒有直接撞上中央山脈，所以減弱速度稍緩。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風影響，今天東半部、雲林以南、北部山區雨勢最為猛烈，南台灣也會有14級以上強陣風。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供），並沿西半部北上，結構被中央山脈摧殘，但路徑稍微偏西，中央氣象署預估，；花東、南部持續嚴防豪雨，北台灣越晚雨勢越明顯。氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。伍婉華指出，受到山陀兒颱風影響，；提醒民眾，「南台灣、東南部」雨勢今天深夜趨緩，北台灣「明天早上才趨緩」；「基隆北海岸、高雄、屏東、台東」有超大豪雨，「台北山區、花蓮山區」有大豪雨。伍婉華進一步提醒，颱風登陸點附近的；此外，也要留意14級左右的瞬間強陣風，高雄汕尾今天就觀測到15級強風；風力預估今天晚上會慢慢趨緩。根據氣象署下午1時公布最新的風雨預報，未來24小時雨量，達颱風假標準，總共10縣市。風力部分平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。伍婉華也補充，在山陀兒颱風強度減弱比較慢的情況下，推估未來幾小時，暴風圈仍有機會接觸到「桃園以北」的陸地，民眾務必注意自身安全。