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颱風山陀兒強勢襲台，南部地區刮起強風豪雨，經濟部水利署今（3）日下午5點針對基隆市、高雄市、屏東縣、新北市共39處發出一、二級淹水警戒，目前高雄仍有20處列一級淹水警戒、4處列二級淹水警戒，同時也有超過10萬戶受停電影響，根據台電統計，目前已此次颱風已造成全台32.8萬戶停電，仍有17.68萬尚未復電。水利署示警，針對屏東縣、高雄市、基隆市、新北市發布一、二級淹水警戒，提醒基隆市(中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區)，屏東縣(南州鄉、潮州鎮)，新北市(瑞芳區)，高雄市(三民區、仁武區、大樹區、大社區、左營區、新興區、楠梓區、橋頭區、燕巢區、鼓山區)以及屏東縣(內埔鄉、萬巒鄉)，高雄市(前鎮區、苓雅區、鳥松區、鹽埕區)低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。而根據台電統計，截至今日下午5時，全國曾停電戶數328,236戶，其中151,414戶已修復，176,822戶尚未復電，包括高雄市102,656戶、屏東縣66,902戶、桃園市2,651戶、雲林縣1,183戶、新竹市1,025戶、嘉義縣963戶、台南市479戶、台東縣368戶、苗栗縣255戶、新竹縣176戶、新北市120戶、嘉義市27戶、花蓮縣17戶。台電將視後續風雨情形，持續搶修。