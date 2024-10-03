我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東安泰醫院今（3）日火警，下午火勢雖已撲滅，但不幸有9人罹難。安泰醫院是國民黨立委蘇清泉一手創辦，30多年來已發展成屏南區唯一區域教學醫院，也是衛生福利部任命為之「重度急救責任醫院」。在山陀兒颱風襲台下，醫院疑因發動機不斷電運作引發火警，現為榮譽院長的蘇清泉對此相當遺憾，但也說靜待調查結果，醫院都有保險，該負的責任不會逃避，若有不夠，他自掏腰包賠償也沒問題。根據安泰醫院官網介紹，屏東東港在90年代前並無大型內外科重症醫院設立，鄰近鄉鎮民眾一遇重大傷病，必須奔波高雄往返就醫，蘇清泉在1992年放棄赴美發展規劃，與妻子蘇主榮等人回到故鄉創辦安泰醫院，並開始偏鄉醫療服務。經歷30年耕耘，安泰醫療社團法人已發展成全方位醫療、醫療／長照人員培訓教學，併同醫養服務一條龍的整合型服務醫院。民眾對安泰醫院也一片好評，根據Google地圖，累積2千多則評論，評價高達4.5顆星。有網友留言，「體檢檢驗報告的護理師都很貼心很細心，抽血的護理師超級溫柔會安慰我不要緊張，感動快哭了怎麼有這麼棒的小天使，這家醫院的人都好棒喔！」特別的是，蘇清泉家裡原本就務農，繼承不少土地，加上醫院營運30年，根據財產申報，他身價粗估超過5億元，包括62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元、25筆股票615萬9990元、債券85萬1781元、24筆保險、2筆債權3251萬9349元，投資達4億5561萬8701元，大部分投入安泰醫院及周邊體系。蘇清泉說，他的土地大部分是繼承而來，有一部分是個人購買，或是國民黨屏東縣各鄉鎮黨部土地，被不當黨產委員會拍賣的，他去將其買下，因他跟黨部有深厚感情，不希望這些鄉鎮黨部被其他政黨買走，這樣情何以堪。至於投資部份，主要都是安泰醫院相關，他創立安泰醫療社團法人、安泰醫院，有長照系統等，這都是長期投資，也是為了屏東鄉親的身體健康；重度級責任醫院投資很大，設備更新，有結餘的話都是改善勞動條件、增加員工薪資等，也要擴充房舍。