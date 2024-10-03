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日本九州宮崎機場內的滑行道2日早上發生爆炸事件，在爆炸發生之前，共有4架航班通過了這條滑行道，距離最近的一架航班僅差2分鐘，所幸未導致重大事故。經調查後發現，爆炸是由埋藏在地下的二戰未爆彈所引起，在2日晚間，爆炸所造成的坑洞已填補完畢，機場自3日起基本恢復正常運作。根據日本放送協會（NHK）報導，2日上午，宮崎機場一架飛機經由滑行道準備前往跑道時，埋藏在滑行道的未爆彈突然爆炸，炸出了一個深約1公尺的大洞，爆炸造成的碎片四散在半徑約200公尺範圍內。爆炸發生前，共有4架國內航班通過該滑行道，其中一架搭載93名乘客的日本航空客機在爆炸前僅幾分鐘通過該處，險些釀成重大事故。自衛隊在事發滑行道的地下發現一顆美國製的500磅未爆彈（約226公斤）。由於宮崎機場在二戰時曾是舊日本海軍的飛行基地，該未爆彈被推測是戰時由美軍投下的炸彈。在事發之後，宮崎機場跑道關閉，自衛隊專業部隊前往移除未爆彈殘骸，再確認安全無虞之後，展開填補爆炸坑洞的工作。雖然跑道於同日晚間7點半恢復運作，但有超過80個航班被取消。3日早上，跑道全面恢復運行。一名因公務前往東京的35歲宮崎市男性表示，「雖然心中仍有不安，但順利重啟，實在令人欣慰。」儘管跑道全面恢復運行，仍有旅客擔心仍有未爆彈存在，希望當局徹底調查。一名來自宮崎市的47歲男性，原本打算在3日時搭機前往羽田機場，到機場才知道航班因調度問題而取消，其他航班也已額滿，只能等到中午才有航班，「我仍然擔心，如果我的航班遭遇爆炸會怎麼樣。希望當局能徹底調查是否還有未爆彈存在的可能性。」