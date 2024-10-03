我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁（右）與孫儷（左）日前被拍到現身上海片場合作新戲《執迷》。（圖／翻攝自微博）

▲雙金影帝吳慷仁近日前進中國，與女星孫儷合拍新戲，不料中國微博今日卻突然瘋傳「孫儷罷工」，也讓他的西進計畫不太順遂。（圖／翻攝自微博）

男星吳慷仁自宣布與中國經紀公司簽約後爭議不斷，中國微博今（3）日又瘋傳與他合拍新戲的孫儷罷工，原因是「女主提出男主立場風險，承諾了會表態卻不做到位，直接惹怒孫儷」，傳言也指出，在拍攝過程中，因劇組堅持，所以目前孫儷戲份已停拍，有可能將會換女主角。不過該消息至截稿前仍未獲得劇組回應，兩人合作關係是否生變仍有待查證。中國微博今日突然瘋傳「孫儷罷工」消息，該勁爆內幕指出「在女主簽完合同之後，換人空降男主，女主提出男主立場風險，承諾了會表態卻不做到位，直接惹怒孫儷。」目前消息眾說紛紜，有大批網友們猜測應該會換掉男主角，「因為男主的團隊傲慢合作不來，但是還有網友爆料是女主的原因！！！總之兩人是不會合作的，有可能女主要換人！」但也有人提出是因劇組的堅持，所以目前孫儷戲份已停拍，反而有可能會換掉女主角。不過該消息至截稿仍未有劇組與雙方藝人回應，仍有待查證。吳慷仁、孫儷自上月29日被爆料合體拍戲後，有一名微博網友「美少女壯士全糖去冰不加咖啡」直接在孫儷社群提問：「請問，你真的要跟吳慷仁演戲嗎？我的甄嬛傳怎辦啊？」因相同內容PO了好幾次，最後遭孫儷封鎖，還因此上網討拍。也有許多網友擔心被吳慷仁「連累」，孫儷主演的《甄嬛傳》可能被迫下架，紛紛喊話要連夜下載備份。而近幾年來稱霸台灣電視圈、電影圈的吳慷仁，雖然缺席昨天開出的金馬獎入圍名單，但他仍以《有生之年》入圍本屆金鐘獎，19日將與柯叔元、傅孟柏、曾敬驊、劉俊謙等人角逐視帝。他當日是否現身金鐘獎頒獎典禮，也讓許多網友高度關切。