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▲全家本週康康五優惠，自10/4至10/6限時3天優惠。（圖／全家提供）

▲7-11本月霜淇淋新口味則是回歸泰奶風味霜淇淋，再度攜手來自米其林一星餐廳頌丹樂聯名。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11×COLD STONE複合店每逢周一、周三，出示OPENPOINT會員享中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）

全家霜淇淋10月新口味「UCC 117經典咖啡」悄悄開賣了！雖官方預定10月5全台門市正式開賣，不過有部分門市已經悄悄換上新原料，不少民眾曝光新咖啡口味霜淇淋口感，品嚐起來偏咖啡牛奶的味道，不會像喝咖啡一樣苦澀，若是喜歡偏甜口味的可以搭配小農牛奶綜合口味。全家霜淇淋10月新口味「UCC 117經典咖啡」陸續開賣，與UCC咖啡聯手，推出經典117咖啡口味，「UCC 117經典咖啡」為咖啡鑑定師選出的咖啡豆製成，嚴選出的濃醇芳香口感，即溶咖啡粉包口味是偏苦，不過變身霜淇淋後，有不少網友也搶先曝光試吃心得「吃起來就是咖啡牛奶的味道，有苦有甜」、「咖啡還可以，不甜」、「咖啡味不會苦也不會太重，不喝咖啡可接受」。根據網友回報指出，目前已開始販售「UCC 117經典咖啡」霜淇淋的全家門市包括：◾全家便利商店台中金順店◾全家嘉義新東義店◾全家楊梅縱貫店◾全家宜蘭羅東南豪店◾全家中埔雙興店◾全家台中永定店◾全家豐原中興目前官方還未正式更換口味，僅部分店家因9月口味原料完售，提早先上10月新口味「UCC 117經典咖啡」，想要嚐鮮的民眾也可以多跑幾家分店找看看囉！此外，全家本週雖沒有霜淇淋買一送一優惠，不過明（4）日起至6日康康五限定優惠，有古娃娃WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買一送一。◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）7-11本月霜淇淋新口味則是回歸泰奶風味霜淇淋，再度攜手來自米其林一星餐廳頌丹樂聯名，「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」使用泰國直輸原物料，忠實呈現道地泰奶茶的香氣與風味，今年特別再加濃茶香，讓每一口都充滿濃郁泰式風情。並且即起至12月31日前，至7-11酷聖石復合門市，每週一、週三出示OPENPOINT會員，享中杯以上冰淇淋買一送一優惠，不含脆餅／桶裝；價低者為優惠品項。酷聖石經典好評茶系口味來了「濃！鐵觀音冰淇淋」！將奶香基底揉合在地鐵觀音研磨茶粉，加濃版為複合店獨家販售，濃鐵觀音+巧克力風味脆片，醇厚茶香、脆脆口感。