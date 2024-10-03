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屏東安泰醫院今（3）日火警，下午火勢雖已撲滅，但不幸有9人罹難。對此，資深媒體人周玉蔻稍早質疑，「平常窮凶極惡的國民黨立委為什麼都閉嘴了？」因為這家醫院的創辦人正是國民黨現任不分區立委蘇清泉。周玉蔻在臉書發文直指，屏東安泰醫院今天颱風天發生重大火災，造成9人死亡。原以為執政的民進黨籍屏東縣長周春米，要被台北那幾位平素凶巴巴、專門窮凶惡極找麻煩、搞政治鬥爭的藍營立委罵死了。沒想到一個上午下來，他們男男女女沒有一人發聲，全都異常安靜的閉上了嘴巴。周玉蔻說，原來，這家醫院的創辦人正是國民黨現任不分區立委蘇清泉，他目前仍然掛名榮譽院長。釀成火災奪取人命，最新跡證看來，管理不當原因居多，而該負起防範未然重責的院方領導階層，也與蘇清泉關係密切。周玉蔻提到，在這裡要為死者哀悼，更要為追究責任、賠償喪者等後續事宜，督促周春米協助受害者家屬追查到底。「至於藍委？算了吧，別指望依靠他們替傷亡者家屬一般小老百姓向自家人立委討公道」。