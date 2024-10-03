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▲ 台鋼雄鷹吉祥物TAKAO，常常被球迷戲稱是「雞柳條」。（圖／台鋼雄鷹提供）

台灣職籃 P. LEAGUE+ 本季新加入的生力軍台鋼獵鷹，將作為10月12日登場的熱身賽東道主。今日（2日），球團正式對外發布吉祥物「大員（TAYOUAN）」，引發網友熱議。有趣的是，許多球迷驚訝地發現，大員的外型與台鋼雄鷹職棒隊的吉祥物「TAKAO 鷹雄」極為相似，紛紛笑稱：「這不就是辣味雞柳條嗎？」台鋼集團同時擁有棒球與籃球隊，這次獵鷹籃球隊從雄鷹棒球隊的吉祥物「TAKAO 鷹雄」做發想，推出雙胞胎弟弟「大員」。球團表示，名字取自臺南的古稱「TAYOUAN」，深紅色的瞳孔代表熱情與臺南的古韻。為了讓球迷更了解「大員」，球團還特地為他設立了IG帳號，將分享更多生活動態。不過，中職台鋼雄鷹與PLG台鋼獵鷹的吉祥物設計實在太過相似，引來許多球迷幽默回應，一位球迷留言表示：「這擺明就是雞柳條，你不要騙我們！」也有球迷稱：「明明就是辣味雞柳條！」更有人調侃：「忙完職棒還要忙職籃的辛苦雞柳條。」網友也紛紛表示：「就是色違Takao」、「1份雞柳條不夠，你有吃過第2份嗎？」、「明明就辣味雞柳條 你不要騙我」、「忙完職棒還要忙職籃的辛酸打工雞柳條」。此外，有球迷提出有趣建議：「兩隻雞柳條可以同時出現嗎？」、「期待兄弟見面會！」也有球迷期待台鋼未來能推出更多吉祥物，豐富球迷的觀賽體驗。台鋼獵鷹球團表示，大員（TAYOUAN）將在10月12日、13日P. LEAGUE+ 熱身賽首次與球迷見面，並與啦啦隊Wing Stars 一同為球隊加油。熱身賽將在國立成功大學中正堂舉行，獵鷹將分別對戰桃園璞園領航猿和臺北富邦勇士。10月12日（週四）16:30 對戰 桃園璞園領航猿10月13日（週五）19:00 對戰 臺北富邦勇士