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為確保飛航順利，國軍原規劃10月4日上午6時20分至上午7時15分進行全兵力訓練，但慶籌會指出，因天候因素等考量將取消，改於預備日實施。至於預備日10月8日上午6時20分至上午7時15分，將視天候狀況評估是否辦理。

颱風山陀兒移動速度牛步，今（3）日中午才正式登陸南台灣，影響時間持續拉長。面對即將到來的雙十國慶日，相關空軍操演也深受影響。慶籌會指出，國軍原規劃明（4）日上午6時20分至上午7時15分進行全兵力訓練，因天候因素等考量將取消，改於預備日實施。慶籌會指出，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等參演。根據規劃，國慶日當天陸軍的CH-47SD運輸直升機將吊掛巨幅國旗，在UH-60M黑鷹直升機的伴飛下飛越總統府，另外，空軍的AJT勇鷹高教機、雷虎小組AT-3教練機也會通過會場上空。