中颱山陀兒今（3）日中午12時40分於高雄市小港區登陸，目前高雄、屏東，以及台灣最北端的基隆都下起豪雨。水利署也持續發布一級淹水警戒，《NOWnews今日新聞》將不斷進行更新，提醒民眾慎防大雨來襲。
今（3）日下午4點水利署針對高雄、屏東、基隆持續發布一級淹水警戒，其中在高雄市大社區，3點50分更出現108.5毫米的驚人時雨量。
🟡淹水警戒範圍（更新時間15:50）
一級警戒 ：
高雄市－楠梓區、大社區、燕巢區、橋頭區、左營區、鼓山區、三民區、新興區、仁武區、苓雅區、鹽埕區、前鎮區、前金區、鳳山區、鳥松區、旗津區
屏東縣－潮州鎮、春日鄉、佳冬鄉、南州鄉、新埤鄉、林邊鄉
基隆市－仁愛區、信義區、中山區、安樂區、中正區
二級警戒：
高雄市－梓官區
屏東縣－枋山鄉
📍10/03 累積雨量前10名（截至10/3 14:00）
● 493.0 mm 屏東縣東港
● 434.5 mm 新北市瑞芳
● 368.0 mm 新北市瑞芳(2)
● 349.5 mm 屏東縣大漢山
● 340.5 mm 臺東縣金峰
● 329.5 mm 高雄市鼓山
● 320.0 mm 臺東縣南鵝
● 296.0 mm 臺東縣利嘉林道
● 294.0 mm 高雄市國一N361K
● 279.5 mm 臺東縣知本
● 268.0 mm 臺東縣上里
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🟡淹水警戒範圍（更新時間15:50）
一級警戒 ：
高雄市－楠梓區、大社區、燕巢區、橋頭區、左營區、鼓山區、三民區、新興區、仁武區、苓雅區、鹽埕區、前鎮區、前金區、鳳山區、鳥松區、旗津區
屏東縣－潮州鎮、春日鄉、佳冬鄉、南州鄉、新埤鄉、林邊鄉
基隆市－仁愛區、信義區、中山區、安樂區、中正區
二級警戒：
高雄市－梓官區
屏東縣－枋山鄉
📍10/03 累積雨量前10名（截至10/3 14:00）
● 493.0 mm 屏東縣東港
● 434.5 mm 新北市瑞芳
● 368.0 mm 新北市瑞芳(2)
● 349.5 mm 屏東縣大漢山
● 340.5 mm 臺東縣金峰
● 329.5 mm 高雄市鼓山
● 320.0 mm 臺東縣南鵝
● 296.0 mm 臺東縣利嘉林道
● 294.0 mm 高雄市國一N361K
● 279.5 mm 臺東縣知本
● 268.0 mm 臺東縣上里
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