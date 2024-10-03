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▲在高雄市大社區，3點50分更出現108.5毫米的驚人時雨量。（圖／中央氣象署）

▲水利署持續發布一級淹水警戒，高雄、屏東下午3點影響範圍。（圖／水利署）

▲水利署也持續發布一級淹水警戒，基隆北海岸下午3點影響範圍。（圖／水利署）

▲10/03 累積雨量。（圖／中央氣象署）

中颱山陀兒今（3）日中午12時40分於高雄市小港區登陸，目前高雄、屏東，以及台灣最北端的基隆都下起豪雨。水利署也持續發布一級淹水警戒，《NOWnews今日新聞》將不斷進行更新，提醒民眾慎防大雨來襲。今（3）日下午4點水利署針對高雄、屏東、基隆持續發布一級淹水警戒，其中在高雄市大社區，3點50分更出現108.5毫米的驚人時雨量。一級警戒 ：楠梓區、大社區、燕巢區、橋頭區、左營區、鼓山區、三民區、新興區、仁武區、苓雅區、鹽埕區、前鎮區、前金區、鳳山區、鳥松區、旗津區潮州鎮、春日鄉、佳冬鄉、南州鄉、新埤鄉、林邊鄉仁愛區、信義區、中山區、安樂區、中正區高雄市－梓官區屏東縣－枋山鄉● 493.0 mm 屏東縣東港● 434.5 mm 新北市瑞芳● 368.0 mm 新北市瑞芳(2)● 349.5 mm 屏東縣大漢山● 340.5 mm 臺東縣金峰● 329.5 mm 高雄市鼓山● 320.0 mm 臺東縣南鵝● 296.0 mm 臺東縣利嘉林道● 294.0 mm 高雄市國一N361K● 279.5 mm 臺東縣知本● 268.0 mm 臺東縣上里