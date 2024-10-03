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電價調整10月16日上路，產業電價平均調漲12.5％，醫療院所電價漲14%，竟超過產業電價調漲，尤其菸草製造業僅漲7％。對此，國民黨立委陳菁徽今（3）日不解，救人的醫院電費負擔，竟是製造國民健康危害的煙草製造業兩倍之多，質疑「賴清德總統的健康台灣根本只是口號，呼籲別把健康台灣變成菸草台灣。」陳菁徽表示，颱風侵襲下縱使政府宣布停班，但無論災情風險，醫療機構皆應維持緊急且必要醫療為原則，確保急診、開刀房緊急手術等運作。各堅守職責的醫事人員心中都有這同樣的信念，就是自己在颱風中可以多淋一點雨，只為了需受醫治的國人少留一點血。因此，陳菁徽喊話政府，請正視兩項比颱風更大的衝擊影響，分別是醫院的電費補貼未來不再被政府補貼，確定遭「抽銀根」，再來則是醫院下半年電價被政府決議漲14%，漲幅高過百工百業的平均，也是菸草製造業的二倍。陳菁徽不解，救人的醫院電費負擔，竟是製造國民健康危害的煙草製造業兩倍之多，賴清德總統所謂的健康台灣政見，是在開什麼玩笑？陳菁徽直言，賴清德總統的健康台灣根本只是口號，呼籲別把健康台灣變成菸草台灣。陳菁徽表示，醫院電費補貼的業務，確定被衛福部在日前無情的放棄，衛福部竟還說是法律沒修法的關係，這根本是狡辯。陳菁徽說，法律就是一套標準，對農漁、學校及社福團體等電價漲幅，都還有政府循年度預算程序編列支應，這些都是合法、合情理的，不解補貼醫院電費為何就衍生適法性的問題？呼籲政府不要為了漲電價而分化民間，也不要刻意起爭議。陳菁徽批，政府對健保點值0.95跳票已帶給基層醫療品質維持的嚴峻挑戰，醫院電費再暴漲之下，因醫療院所將經營的更難，病患負擔也將更重。尤其，決議遽增醫院電費的審議機制，本身即有正當性不足的缺陷，當中政府機關各代表不僅沒有衛福部，民間團體含括工商及消費者等，但卻獨漏社福與醫界，不光是發聲被剝奪之外，審議電價機制過程中更沒有人幫忙講話，這是政府政策形成中的不正義，呼籲政府莫忘7月才有醫事人員因此在颱風天出勤途中而遭遇不幸，要求電價審議機制也應最速調整。